Депутат Госдумы Бородай попал под обстрел ВСУ в зоне спецоперации

По информации Telegram-канала военкора Семена Пегова Wargonzo, ВСУ обстреляли автомобиль из танка с расстояния около 3 км, автомобиль задело осколками одного из снарядов. Он возвращался после визита к разведывательно-штурмовой бригаде «Союза добровольцев Донбасса».