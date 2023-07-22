Депутат Госдумы Бородай попал под обстрел ВСУ в зоне спецоперации
Депутат Госдумы Александр Бородай попал под обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба «Союза добровольцев Донбасса» в своем Telegram-канале.
«Вчера машина командира Георгиевской бригады Союза добровольцев Донбасса, главы МОО СДД, депутата Государственной думы при выезде с передовых позиций одного из батальонов попала под артобстрел. Комбриг не пострадал, ранены два офицера штаба бригады», – говорится в сообщении.
Позже в СДД уточнили, что инцидент произошел на южном фланге Артемовска, дорога, по которой ехал автомобиль Бородая, простреливается. ВСУ вели корректировку огня при помощи беспилотника.
«Машина после обстрела осталась на ходу, бойцы смогли заехать в посадку, где раненым оказали первую медицинскую помощь, после чего отвезли в ближайший госпиталь», – добавили там.
По информации Telegram-канала военкора Семена Пегова Wargonzo, ВСУ обстреляли автомобиль из танка с расстояния около 3 км, автомобиль задело осколками одного из снарядов. Он возвращался после визита к разведывательно-штурмовой бригаде «Союза добровольцев Донбасса».