Главная / Политика /

ВЦИОМ: Путину доверяют 76,7% россиян

Согласно опросу, работу президента одобряют 72% россиян
Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости

Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину составляет 76,7%, показатель за неделю стал ниже на 0,6 п. п. Такие данные получил аналитический центр ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного с 9 по 15 марта.

Деятельность российского лидера на посту одобряют 72% россиян, что на 0,9 п. п. меньше, чем на прошлой неделе. Работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина положительно оценивают 47% опрошенных (-1,9 п. п. за последнюю неделю), а правительства в целом – 45,4% (-1,7 п. п.).

Мишустину доверяют 57% респондентов (-1,5 п. п.), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 30% (-2,1 п. п.), главе партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову – 30,1% (+0,6 п. п.), председателю ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,8% (-2,5 п. п.), а руководителю «Новых людей» Алексею Нечаеву – 8,4% (-2,5 п. п.).

Рейтинг партии «Единая Россия» достиг 30,6% (-1,5 п. п.), «Новых людей» – 10,7% (+1,2 п. п.), ЛДПР – 9,7% (-0,4 п. п.), КПРФ – 9,2% (-0,1 п. п.), «Справедливой России» – 5,3% (-0,1 п. п.). За непарламентские партии проголосовали бы 9,6% россиян (+0,9 п. п.), а от участия на выборах отказываются 12,6% респондентов (+0,6%).

ВЦИОМ проводил опрос методом телефонного интервью среди 1600 совершеннолетних граждан РФ по случайной выборке мобильных номеров.

Согласно опросу, проведенному Фондом общественного мнения (ФОМ) с 6 по 8 марта, работу Путина одобряют 77% россиян. Показатель не изменился относительно результатов предыдущей недели. Доверие президенту России выросло на 0,1 п. п. до 77%.

Работу всего правительства положительно оценили 50% граждан (-2 п. п.), а самого Мишустина – 55% (-3 п. п.). Рейтинг правящей партии повысился до 38% (+2 п. п.), ей доверяют 39% респондентов (-3 п. п.)

Опрос ФОМа проводился среди 1500 респондентов из 97 населенных пунктах 51 региона.

