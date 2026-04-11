«Новые люди» увеличили отрыв от ЛДПР и КПРФ в рейтинге ВЦИОМа

«Новые люди» увеличили отрыв от ЛДПР и КПРФ в рейтинге ВЦИОМаВ партии не связывают рост поддержки только с позицией по запретам в интернете
«Новые люди» (НЛ) увеличили отрыв от других оппозиционных партий по уровню поддержки. Это следует из электорального рейтинга аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ. Второе место среди парламентских партий заняли «Новые люди» с 12,3% (первое – у «Единой России» с 29,7%). Согласно опросу, поддержка структуры Алексея Нечаева за неделю выросла сразу на 1,5 п. п., а с начала марта – на 3,2 п. п.
За этот период партия поднялась в рейтинге с четвертого места на второе. На третьем месте, по данным АЦ ВЦИОМ, осталась ЛДПР с 10,5% (нулевая динамика за неделю), на четвертом – КПРФ с 10,3% (+0,5 п. п.) на пятом – «Справедливая Россия» с 4,9% (-0,4 п. п.).
ВЦИОМ проводил опрос с 30 марта по 5 апреля методом телефонного интервью среди 1600 совершеннолетних граждан РФ по случайной выборке мобильных номеров. У респондентов спрашивают, за кого бы они проголосовали в случае, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье.
Опросы фонда «Общественное мнение», впрочем, показывают другие результаты. По данным за 3–5 апреля, «Новые люди» занимают четвертое место среди парламентских партий с 5% голосов. Лидирует «Единая Россия» с 35%, на втором месте – ЛДПР, набравшая 10%, далее КПРФ с 7%, замыкает пятерку «Справедливая Россия» – 4%. В опросе приняли участие 1500 россиян.
Управляющий директор проектов ФОМ Лариса Паутова поясняла ранее, что на разницу результатов социологических служб влияет метод опроса. В их компании традиционно опрашивают граждан в формате поквартирного обхода, тогда как во ВЦИОМ – методом телефонного разговора.
«Новые люди» – самая молодая парламентская партия. Она впервые прошла в Госдуму в 2021 г. – спустя полтора года после своего создания. Партия получила тогда 5,32% голосов. За последние полгода НЛ вошли в группу партий «второго эшелона», которые претендуют на второе место в Госдуме, говорила эксперт департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Мария Григорьева 11 марта на круглом столе прокремлевского Экспертного института социальных исследований. По ее словам, три партии – ЛДПР, КПРФ и НЛ – «идут ноздря в ноздрю».
Тогда в АЦ ВЦИОМ объясняли рост поддержки «Новых людей» их ориентацией на разные целевые аудитории, а также повышением видимости партии в информационном пространстве. Задача партии сейчас – заниматься мобилизацией электората, усиливать месседжи и мотивацию голосования именно за них, отмечала Григорьева.
Месяц назад тенденцию к росту рейтингов в НЛ связывали с прошедшим 5 марта съездом партии, где была представлена ее обновленная программа, в основе которой «возвращение к нормальности и борьба с избыточными запретами».
Сейчас трудно выделить единственную причину повышения электорального рейтинга, сообщил «Ведомостям» лидер НЛ Алексей Нечаев. По его мнению, свою роль мог сыграть и эффект от съезда, и выдвигаемые партией инициативы, и работа в регионах. То, что партия выступает против блокировок интернета и замедления мессенджеров, могло лишь косвенно повлиять на уровень ее поддержки, полагает Нечаев.
«Когда ты стараешься, работаешь, делаешь интересные продукты, интересные шаги, интересную коммуникацию, не жмотишься положить побольше сырья в продукты, то люди это оценивают», – заявил он.
Работавший с НЛ глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко видит в росте показателей партии новый этап запроса на обновление политических элит. Он называл НЛ по-прежнему «свежим предложением» по сравнению с идеологизированными конкурентами за второе место.
Но все же именно КПРФ и ЛДПР можно назвать основными конкурентами за второе место, говорил ранее источник, близкий к администрации президента. Кто его займет, зависит от разных факторов, в том числе от способности мобилизовать ядерный электорат и привлечь новый, ситуативный. А у «Новых людей» эффект новизны с 2021 г. может перестать работать, отмечал еще один собеседник.