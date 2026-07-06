«Единая Россия» завершила процедуру выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму
Центризбирком РФ принял у партии «Единая Россия» документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы IX созыва, передает корреспондент «Ведомостей».
Таким образом, правящая партия завершила процедуру выдвижения кандидатов на выборы в нижнюю палату.
В процедуре сдачи документов приняли участие представители федеральной пятерки списка ЕР на выборах в Госдуму Владислав Головин, Евгений Поддубный, а также депутат Госдумы Александр Сидякин.
28 июня съезд партии «Единая России» выдвинул список партии на выборы в Госдуму, который возглавила пятерка кандидатов: министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, журналист Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и руководитель «Юнармии» Владислав Головин.