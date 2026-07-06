В «Единой России» рассказали о плакате «Быть за Путина – базовый минимум»Баннер, который привлек внимание на съезде партии, придумала 22-летняя дизайнер из Томска
Плакат «Быть за Путина – базовый минимум», который появился на съезде «Единой России» 28 июня в фойе стадиона «Мегаспорт» и привлек внимание журналистов, придумала 22-летняя дизайнер из Томска. Об этом «Ведомостям» рассказал начальник политического управления центрального исполкома «Единой России» Роман Романов. Автор баннера – выпускница первого курса «Политического дизайна» высшей партийной школы единороссов. Художники объединились в творческую группу «Сдвиг».
«После съезда девушка проснулась знаменитой, много узнала о том, что на самом деле она имела в виду и какую политическую интригу она планировала», – иронизирует Романов. По его словам, в партии очень довольны и количеством, и качеством визуального контента, который создается в группе «Сдвиг». «Им тоже в силу возраста азартно наблюдать, когда их работы расшифровывает и интерпретирует такое количество политических специалистов», – говорит единоросс, добавляя, что партия и дальше будет приглашать молодых дизайнеров для совместной работы.
Среди других плакатов на съезде были такие: «Мир. Российским ученым слава», «Наш курс эволюция, а не революция», «Партия отвечает за каждое слово», «Твоя семья – опора России», «Большое дело растет по всей стране» (про акцию «Сохраним лес»), «Амнистия дачная – инициатива удачная» и многие другие. По словам Романова, спецкурс «Политический дизайн» начал работу в декабре 2025 г. Всего на съезде использовали 160 работ его выпускников. «Плакаты создавались молодыми ребятами от 20 лет из разных городов страны», – сказал Романов.
В январе 2026 г. выставка этих плакатов проходила в исполкоме партии, там был и этот плакат. По словам Романова, он появлялся в соцсетях политтехнологов еще до съезда.
Съезд партии «Единая России» выдвинул список партии на выборы в Госдуму, который возглавила пятерка кандидатов: министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, журналист Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и руководитель «Юнармии» Владислав Головин. Партия сформировала 57 региональных групп, большинство из которых возглавили губернаторы.