В «Единой России» рассказали о плакате «Быть за Путина – базовый минимум»

«После съезда девушка проснулась знаменитой, много узнала о том, что на самом деле она имела в виду и какую политическую интригу она планировала», – иронизирует Романов. По его словам, в партии очень довольны и количеством, и качеством визуального контента, который создается в группе «Сдвиг». «Им тоже в силу возраста азартно наблюдать, когда их работы расшифровывает и интерпретирует такое количество политических специалистов», – говорит единоросс, добавляя, что партия и дальше будет приглашать молодых дизайнеров для совместной работы.