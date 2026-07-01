Кто из представителей крупного бизнеса пошел на выборы в Госдуму от ЕР

Среди кандидатов в депутаты Госдумы, которых «Единая Россия» (ЕР) выдвинула на своем предвыборном съезде, оказался ряд представителей крупного бизнеса. Но если в нулевые годы они в основном отправлялись в парламент в качестве лоббистов, то сейчас туда чаще уходят «на пенсию», замечает политолог Виталий Иванов. «Обычно такие кандидаты не особенно публичны», – считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.