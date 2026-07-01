Кто из представителей крупного бизнеса пошел на выборы в Госдуму от ЕР

Кто из представителей крупного бизнеса пошел на выборы в Госдуму от ЕРСреди них представители нефтяных компаний и АФК «Система»
Среди кандидатов в депутаты Госдумы, которых «Единая Россия» (ЕР) выдвинула на своем предвыборном съезде, оказался ряд представителей крупного бизнеса. Но если в нулевые годы они в основном отправлялись в парламент в качестве лоббистов, то сейчас туда чаще уходят «на пенсию», замечает политолог Виталий Иванов. «Обычно такие кандидаты не особенно публичны», – считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Третьим в региональной группе ЕР по Кировской области стал заместитель гендиректора по GR АО «Промышленные инвестиции» Владимир Печенкин. Собственники зарегистрированной в 2023 г. в Москве компании не раскрываются. «Интерфакс» называл «Промышленные инвестиции» близкими к бизнесмену Дмитрию Стрежневу. Три года назад компания закрыла сделку по покупке бывшего завода грузовиков шведского автоконцерна Volvo в Калуге.
На вторые сроки в Иркутской области и Красноярском крае пойдут соответственно Мария Василькова, до 2021 г. работавшая старшим инвестиционным директором АФК «Система» и вице-президентом по стратегии, вице-президентом по маркетингу ее дочерней группе Segezha, и бывший заместитель директора по GR группы компаний «Русал» Александр Дроздов. Василькова баллотируется пятой в иркутской региональной группе, Дроздов – по Центральному одномандатному округу.
В Енисейском одномандатном округе Красноярского края, как и предполагали «Ведомости» еще 20 февраля, кандидатом от ЕР стал исполнительный директор координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе (СФО) и директором по взаимодействию с органами власти и объединениями работодателей СФО Андрей Грачев. Ранее он работал в «Норникеле».
В восьмом созыве Госдумы Енисейский округ представляет бывший мэр Мурманска Алексей Веллер. Он неудачно выступил на праймериз и кандидатом в депутаты не стал.
Вице-президент – руководитель службы внутреннего аудита «Роснефти» Геннадий Букаев стал кандидатом партии власти в Артемовском одномандатном округе Приморского края. В нынешнем созыве этот округ представляет другой единоросс – Владимир Новиков, который не участвовал в праймериз. Букаев, заявляясь на предварительное голосование ЕР, называл себя соратником и единомышленником губернатора Приморья Олега Кожемяко. Кандидат заявлял о готовности «защищать интересы приморцев, обеспечивать участие региона в федеральных проектах и программах».
Вице-президент другой нефтяной компании – «Лукойл» – Николай Николаев, являющийся советником Российской инновационной топливно-энергетической компании (РИТЭК), выдвинут от ЕР в Волгоградском одномандатном округе. В случае победы на выборах топ-менеджер заменит Алексея Волоцкого, который участвовал в праймериз по отбору кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы на дополнительные выборы. Штаб-квартира РИТЭКа (входит в группу «Лукойл») с 2019 г. базируется в Волгограде.
6 февраля 2026 г. вице-президент «Лукойла» был назначен специальным представителем губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса. В числе задач для Николаева называлось, в частности, повышение уровня взаимодействия между предприятиями промышленности и топливно-энергетического комплекса, особенно в вопросах бесперебойного обеспечения ресурсами.
Еще один представитель нефтегазовой отрасли – генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Ульяновск», секретарь регионального отделения партии, депутат заксобрания Владимир Камеко – будет баллотироваться в Госдуму по списку от Самарской и Ульяновской областей. Он занял третье место в региональной группе после губернатора Вячеслава Федорищева и первого зампреда думского комитета по бюджету и налогам Леонида Симановского.