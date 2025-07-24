На закрытии весенней сессии руководство Госдумы обсудило Иосифа Сталина

Володин похвалил КПРФ еще и в начале пленарного заседания за пересмотр «своего отношения и к Сталину, и к XX съезду». «Это тоже очень важно. А это могут делать только сильные. Потому что до этого тоже слабый [Михаил] Горбачев, – он делал все для того, чтобы затоптать героя Советского Союза [Леонида] Брежнева. Человек, который добирался на Малую землю, рискуя вместе с десантниками, но это факт. А Брежнев, будучи достаточно сильным человеком, не трогал Хрущева. А Хрущев был очень слабым. Он сделал все для того, чтобы затоптать Сталина, для того чтобы самому удержаться, для того чтобы тех, кто был рядом со Сталиным, ему мешал, их убрать», – рассуждал спикер нижней палаты.