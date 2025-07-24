На закрытии весенней сессии руководство Госдумы обсудило Иосифа Сталина

На закрытии весенней сессии руководство Госдумы обсудило Иосифа СталинаСпикер Вячеслав Володин поддержал решение КПРФ о пересмотре итогов XX съезда КПСС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение КПРФ о пересмотре итогов XX съезда КПСС, на котором Никита Хрущев сделал доклад о культе личности Иосифа Сталина. Об этом спикер заявил 23 июля на закрытии весенней сессии нижней палаты. VIII созыву остается работать один год до выборов 2026 г.
Спикер назвал решение КПРФ правильным: «Во многом именно решение [XX] съезда заложило отношение не только к лидеру государства, который практически сделал все для его создания и как верховный главнокомандующий сделал все для победы в Великой Отечественной войне, но и это решение заложило отношение к нам со стороны наших оппонентов». После распада же Советского Союза Сталина начали обвинять «во всех грехах», но нужно защищать историю, сказал он.
На XIX съезде КПРФ, который проходил 5 июля, была принята резолюция о признании «ошибочным и политически предвзятым» доклада первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС. На съезде зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что резолюция связана с «восстановлением полноты исторической справедливости в отношении выдающейся фигуры отечественной и мировой истории».
«Революция 1917 г., Гражданская война разрушили российское государство до основания. Затем через жертвы, сложности и проблемы оно было воссоздано, но в новом формате. Союз Советских Социалистических Республик, – заявил Володин. – Огромную роль в этом сыграл Сталин. Нам надо это признать и называть вещи своими именами: как верховный главнокомандующий он сделал все для победы в Великой Отечественной войне. И это так. Большое видится на расстоянии. Думаю, вы с этим согласитесь».
По его словам, после Второй мировой войны «многие улицы, бульвары, станции метро европейских городов носили имена Сталина, Сталинграда, но в последнее время мы видим, что в Европе забывают историю». Дума провела Международный форум Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Волгограде, сказал спикер. В день проведения форума Владимир Путин принял решение присвоить международному аэропорту Волгограда название «Сталинград», напомнил Володин.
Спикер также поблагодарил граждан и руководство КНДР за «поддержку, братское плечо в борьбе с неонацистскими захватчиками в Курской области». «Военные КНДР вместе с российскими солдатами, нашими солдатами и офицерами защищали нашу Родину как свою. Мы никогда этого не забудем. И хочется сказать спасибо за такую помощь», – сказал он. По его словам, в скором времени думская делегация посетит КНДР и скажет об этом всем, с кем будет встречаться. По словам источника «Ведомостей» в Госдуме, поездка состоится в середине августа.
Володин похвалил КПРФ еще и в начале пленарного заседания за пересмотр «своего отношения и к Сталину, и к XX съезду». «Это тоже очень важно. А это могут делать только сильные. Потому что до этого тоже слабый [Михаил] Горбачев, – он делал все для того, чтобы затоптать героя Советского Союза [Леонида] Брежнева. Человек, который добирался на Малую землю, рискуя вместе с десантниками, но это факт. А Брежнев, будучи достаточно сильным человеком, не трогал Хрущева. А Хрущев был очень слабым. Он сделал все для того, чтобы затоптать Сталина, для того чтобы самому удержаться, для того чтобы тех, кто был рядом со Сталиным, ему мешал, их убрать», – рассуждал спикер нижней палаты.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что упрашивал вернуть Волгограду название Сталинград. «Если мы сами будем уважать свою историю, то будет все в порядке», – сказал Зюганов, отметив, что надо бороться с «пятой колонной». По его словам, если бы Сталин «пятую колонну, начиная от Бухариных, Пятаковых и Рыковых до Троцкого, не разгромил, никакой победы в 1945-м бы не было и страны бы не было».
Про Сталина говорил и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Я вот поддержу Геннадия Андреевича Зюганова, дело в том, что перезрела необходимость переименовать Волгоград в Сталинград, и это будет то же, то же самое, на нашу чашу гирька очень весомая, потому что это напоминание всяким Мерцам и прочим негодяям, я называю вещи своими именами, они забыли всё, надо им напоминать», – сказал он с думской трибуны.
В 2018 г. в День памяти жертв политических репрессий Володин говорил, что это особая памятная дата: «Она связана со сложным периодом нашей истории, затронувшим многие семьи, оставившим тяжелый след в памяти народа». А через год в этот же день он призывал извлечь уроки из прошлого. «Такое никогда не должно повториться», – говорил он (цитата по «Интерфаксу»).