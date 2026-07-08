«Справедливая Россия» подала в ЦИК документы для выборов в Госдуму
Центральная избирательная комиссия приняла от партии «Справедливая Россия» документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
Делегацию партии в ЦИК возглавил первый заместитель председателя «Справедливой России», вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
«Этот день для нас очень ответственный, потому что, несмотря на тот опыт, который у нашей партии есть, каждый раз у нас определенное волнение, потому что мы политическая сила, которая претендует на достойное место в Госдуме. И мы должны быть примером при подготовке подачи документов», – заявил Бабаков.
Он также отметил, что подача документов совпала с Днем семьи, любви и верности, добавив, что «политическая семья партии крепнет».
До этого документы для участия в выборах в Госдуму в ЦИК из парламентских партий уже представили «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и партия «Новые люди».
7 июля также стало известно, что ЦИК выявила ошибки в документах Партии пенсионеров вслед за партией «Яблоко». В федеральном списке партии комиссия обнаружила 28 неточностей при 268 выдвинутых кандидатах, еще пять замечаний касаются документов 108 кандидатов по одномандатным округам. Исправить недостатки партия должна до 9 июля.