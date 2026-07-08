«Справедливая Россия» подала в ЦИК документы для выборов в Госдуму

«Этот день для нас очень ответственный, потому что, несмотря на тот опыт, который у нашей партии есть, каждый раз у нас определенное волнение, потому что мы политическая сила, которая претендует на достойное место в Госдуме. И мы должны быть примером при подготовке подачи документов», – заявил Бабаков.