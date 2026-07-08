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Главная / Политика /

«Справедливая Россия» подала в ЦИК документы для выборов в Госдуму

Елена Вострикова
Юлия Малева

Центральная избирательная комиссия приняла от партии «Справедливая Россия» документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

Делегацию партии в ЦИК возглавил первый заместитель председателя «Справедливой России», вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

«Этот день для нас очень ответственный, потому что, несмотря на тот опыт, который у нашей партии есть, каждый раз у нас определенное волнение, потому что мы политическая сила, которая претендует на достойное место в Госдуме. И мы должны быть примером при подготовке подачи документов», – заявил Бабаков.

Он также отметил, что подача документов совпала с Днем семьи, любви и верности, добавив, что «политическая семья партии крепнет».

До этого документы для участия в выборах в Госдуму в ЦИК из парламентских партий уже представили «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и партия «Новые люди».

7 июля также стало известно, что ЦИК выявила ошибки в документах Партии пенсионеров вслед за партией «Яблоко». В федеральном списке партии комиссия обнаружила 28 неточностей при 268 выдвинутых кандидатах, еще пять замечаний касаются документов 108 кандидатов по одномандатным округам. Исправить недостатки партия должна до 9 июля.

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