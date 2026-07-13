В России запустили федеральные курсы для общественных наблюдателей

В общей сложности планируется подготовить примерно 600 экспертов, обучение в онлайн-формате будет продолжаться вплоть до единого дня голосования 2026 г., уточнил Шуников. «Будет несколько волн тех, кто будет осваивать эту программу по повышению квалификации. Но мы, естественно, только этой точкой не ограничиваемся, у нас очень большие планы на будущее. Мы надеемся, что и за пределами этого периода мы будем систематически обучать тех, кто будет в дальнейшем иметь статус экспертов-наблюдателей в этой сфере», – заявил он.