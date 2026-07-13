В России запустили федеральные курсы для общественных наблюдателей

В России запустили федеральные курсы для общественных наблюдателейИх в том числе учат справляться с нештатными ситуациями и деструктивным поведением участников выборов
В преддверии выборов в Госдуму Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) совместно с ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) запустили программу повышения квалификации для общественных наблюдателей. Курс был открыт в начале июля, в первый поток вошло около 150 человек, сказал «Ведомостям» директор Института дополнительного образования РГГУ Владимир Шуников. Это первая в своем роде федеральная программа обучения, ранее действовали лишь разрозненные курсы на уровне регионов, указал он в ходе презентации программы.
В общей сложности планируется подготовить примерно 600 экспертов, обучение в онлайн-формате будет продолжаться вплоть до единого дня голосования 2026 г., уточнил Шуников. «Будет несколько волн тех, кто будет осваивать эту программу по повышению квалификации. Но мы, естественно, только этой точкой не ограничиваемся, у нас очень большие планы на будущее. Мы надеемся, что и за пределами этого периода мы будем систематически обучать тех, кто будет в дальнейшем иметь статус экспертов-наблюдателей в этой сфере», – заявил он.
Программа называется «Экспертно-аналитическое и организационно-методическое сопровождение общественного наблюдения за выборами». Основная ее цель – профессионализация сообщества наблюдателей и подготовка специалистов, которые смогут квалифицированно сопровождать выборный процесс и даже осуществлять электоральную экспертизу, сказал Шуников.
Аудитория курса – электоральные эксперты, члены региональных общественных штабов и наблюдатели. Обучающимся, согласно перечню модулей, будут рассказывать, например, про историю и мировую практику осуществления наблюдения за выборами, правовые основы общественного наблюдения за выборами в РФ, цифровые решения и технологии в осуществлении мониторинга избирательных кампаний, общественный контроль за дистанционным электронным голосованием, практики и технологии выявления и противодействия дезинформации в информационной среде, этику общественного наблюдения и основы разрешения конфликтных ситуаций на участковых избирательных комиссиях (УИК) в день голосования.
«Мы делаем акцент на том, как наблюдатель вписывает себя в [выборные] процедуры, чтобы это было корректно с юридической точки зрения и вместе с тем чтобы он четко понимал свой функционал. [Рассказываем] принципы взаимодействия с представителями УИК, с электоратом, с другими присутствующими. Естественно, что в этом ключе мы должны собрать у наблюдателя четкое понимание и своего функционала, и даже, простите, отчасти его лимитов», – уточнил Шуников.
Особенное внимание в рамках обучения будет уделяться нештатным ситуациям и деструктивным вариантам поведения возможных участников процесса – наблюдателям дадут алгоритмы «корректного поведения», сообщил он. К этому блоку будут привлекаться преподаватели-психологи. Также спикерами выступят в том числе члены Общественной палаты, Центризбиркома, НОМа, преподаватели РГГУ.
Как появилось общественное наблюдение в РФ
Всего в России планируется подготовить к общественному наблюдению порядка 100 000 человек, сказал исполнительный директор НОМа Алексей Песков. По данным на 10 июля, подготовку уже прошло более 30 000 будущих общественных наблюдателей в рамках 293 обучающих семинаров.
Процесс подготовки наблюдателей сегодня становится ключевым элементом обеспечения доверия к избирательному процессу со стороны участников электорального процесса, отметил сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин (в 2004–2016 гг. – председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству).
Основная задача подобного наблюдения, отмечает близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей», – обеспечение легитимности выборов. Подобные проекты запускаются каждую федеральную кампанию, напоминает он.
Очевидно, что на подобное обучение есть запрос со стороны государства, говорит электоральный эксперт Аркадий Любарев. «И среди модулей сразу бросается в глаза «выявление и противодействие дезинформации в информационной среде» – это то, что больше всего волнует организаторов выборов», – сказал он «Ведомостям».