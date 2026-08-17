Почему «Родина» и «Яблоко» недовольны решением Верховного суда

Почему «Родина» и «Яблоко» недовольны решением Верховного судаПострадавшая партия надеется на рассмотрение своих доказательств по существу
Верховный суд (ВС) 17 августа рассмотрит сразу две апелляционные жалобы политических партий – «Родины» и «Яблока» – на решение об отмене регистрации федерального списка последней на выборах в Госдуму.
Чем недовольна «Родина»
Первой апелляцию подала «Родина». Партия не согласилась с отдельными доводами в мотивированном решении ВС, которые касаются нарушения интеллектуальных прав. «Указанные выводы не соответствуют установленным обстоятельствам дела» и могут повлечь неблагоприятные правовые последствия при дальнейшем применении и толковании данного судебного акта, сказано в апелляции, с которой ознакомились «Ведомости».
Истец настаивает, что ответчик все-таки нарушил лицензионный договор с «Коммерсантом» на использование снимка фотографа Анатолия Жданова с танком на фоне подсолнухов в Курской области. По их мнению, «Яблоко» приобрело право на разовое использование этого фото: впервые оно было размещено в 2024 г. и после этого ответчик «исчерпал свои возможности» по его использованию.
Несмотря на то что в ходе судебного заседания представили «Яблока» скачали фотографию и, увеличив ее, доказали наличие подписи с именем правообладателя, «Родина» указывает, что титрование с автором фото находится «на отдельном <...> фрагменте, который исключает визуальное восприятие». Получается, что оспариваемая фотография размещалась трижды, причем минимум один раз без указания правообладателя и автора, уверен истец.
Также «Родина» не согласна с выводами суда о том, что эскизы «голубей мира» «Яблоко» использовало без нарушения авторских прав. На заседании ВС яблочники представляли договор на оказание дизайнерских услуг индивидуальным предпринимателем по отрисовке голубей. «Использование объектов авторского права с нарушениями, даже в том случае, если нарушение условий их использования допущено при посредничестве третьего лица (в настоящем деле – дизайнера), не снимает с партии ответственности за такое нарушение», – сказано в жалобе.
По утверждению «Родины», при наложении изображений друг на друга становится очевидно, что они «попиксельно или по меньшей мере в существенной части, позволяющей судить о сходности до степени смешения, совпадают с изображениями, которые являлись первоисточниками соответствующих дизайнов».
«Яблоко» отвечает
Жалоба «Яблока» состоит из 22 пунктов. «Мы оспариваем как резолютивную часть решения ВС, так и все выводы в мотивированной части, ставшие основанием для отмены регистрации списка партии», – сообщил «Ведомостям» руководитель аналитического центра партии Иван Большаков.
Особенность апелляционной коллегии ВС, по его словам, состоит в том, что она не может ограничиваться рассмотрением только текста жалобы: суд должен рассматривать обстоятельства дела, включая доказательства. Поэтому в «Яблоке» надеются на удовлетворение жалобы, добавил Большаков.
Кроме того, партия готовит иски о защите деловой репутации не только к главе «Родины», состоящему во фракции ЛДПР депутату Госдумы Алексею Журавлеву, но и к другим лидерам парламентских партий, которые выступили с «клеветническими заявлениями», отметил Большаков. Перед судом с заявлениями о позиции «Яблока» высказались Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Что говорят эксперты
Апелляционная жалоба «Родины» повторяет ее аргументы из иска, обратил внимание юрист Иван Брикульский. «По всей видимости, они хотят зацементировать позицию ВС для практики и потенциально для будущего пленума по избирательным спорам», – полагает он.
По оценке Брикульского, интересна и попытка «Родины» указать на то, что эмблема «Яблока» с голубями содержит нарушения: «Если «Родина» признает вину дизайнера и одновременно ответственность «Яблока» за дизайнера, это уже спор об авторском праве, который не может решаться в избирательном споре».
После снятия «Яблока» часть тех избирателей, кто предполагал голосовать за них, переметнется к другим партиям или просто откажется от участия в выборах, говорил «Ведомостям» политолог Константин Калачев. «Родине» же важно сделать вид, что никакого репутационного ущерба от этого кейса нет, сказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
По данным ФОМа, рейтинг «Яблока» за неделю со 2 по 9 августа (т. е. еще до снятия списка) вырос с 2 до 4% (проходной барьер – 5%). Менялось и отношение к партии. На вопрос о том, к каким политическим партиям респонденты относятся положительно, 7% к 9 августа назвали «Яблоко». 17 мая этот показатель равнялся 4%. Выросло и отрицательное отношение к партии – с 14 до 17%.-
Кто решает
Но оценку позиции «Яблока» должен давать прежде всего избиратель, заявил Геннадий Зюганов «Ведомостям»: «В принципе, раз [в ЦИК] зарегистрировали, должен был избиратель определять [судьбу «Яблока» на думских выборах]. Ну, делают так же не только с ними, это вы видите». Ранее он сообщил «РИА Новости», что «Яблоко» не поддерживает политику укрепления российской государственности, не осуждает действия властей Украины и не оказывает поддержки жителям пострадавших регионов.