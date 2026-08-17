Почему «Родина» и «Яблоко» недовольны решением Верховного суда

Также «Родина» не согласна с выводами суда о том, что эскизы «голубей мира» «Яблоко» использовало без нарушения авторских прав. На заседании ВС яблочники представляли договор на оказание дизайнерских услуг индивидуальным предпринимателем по отрисовке голубей. «Использование объектов авторского права с нарушениями, даже в том случае, если нарушение условий их использования допущено при посредничестве третьего лица (в настоящем деле – дизайнера), не снимает с партии ответственности за такое нарушение», – сказано в жалобе.