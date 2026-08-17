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Суд отклонил согласие наследника Ошанина на использование «Яблоком» его песни

Речь идет о композиции «Пусть всегда будет солнце»
Ксения Наумчик
Юлия Малева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Суд отказался приобщить к материалам дела согласие Глеба Ошанина, наследника автора текста песни «Пусть всегда будет солнце» Льва Ошанина, на использование композиции партией «Яблоко» и Григорием Явлинским в агитационных материалах. Документ вызвал сомнения в подлинности подписи, передает корреспондент «Ведомостей».

Юрист «Яблока» Виталий Исаков просил приобщить согласие, которое, согласно его содержанию, распространяется на использование текста песни как в прошлом, так и в будущем. Судья спросил, чем партия может подтвердить подлинность подписи Ошанина. Исаков ответил, что наследник автора живет за рубежом и публично заявлял о согласии на использование текста.

Представители ЦИК и Генпрокуратуры выступили против приобщения документа. Они указали, что «Яблоко» использовало песню до получения согласия Глеба Ошанина. При этом в самом документе прямо говорится, что разрешение распространяется на прошлое и будущее время.

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Исаков также сослался на публичное обращение Глеба Ошанина от 10 августа. В нем наследник автора заявил: «Я не уполномочивал никакую «Родину» представлять свои интересы». По словам юриста, Ошанин тем самым подтверждал отсутствие полномочий у партии «Родина» защищать его права. Суд в итоге отказался приобщать согласие, поскольку оно было направлено из-за границы по электронной почте и его подлинность не была подтверждена.

17 августа Верховный суд рассматривает сразу две апелляционные жалобы политических партий – «Родины» и «Яблока» – на решение об отмене регистрации федерального списка последней на выборах в Госдуму. 14 августа ВС принял к производству апелляционную жалобу «Яблока». Представитель партии в ЦИК РФ Иван Большаков сообщил «Ведомостям», что партия готовит иски о защите деловой репутации к председателю «Родины» Алексею Журавлеву и другим лидерам парламентских партий, которые «выступили с клеветническими заявлениями» в адрес «Яблока».

10 августа Верховный суд удовлетворил иск «Родины» о снятии «Яблока» с выборов. «Родина» обвинила оппонентов в предполагаемом нарушении авторских прав при агитации, иностранном финансировании и экстремизме. Последнего суд в деятельности «Яблока» не усмотрел, но заявил о наличии нарушений по закону об интеллектуальной собственности при финансировании избирательной кампании и проведении предвыборной агитации. В «Яблоке» не согласились с решением суда и требуют полностью отменить решение.

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