Суд отклонил согласие наследника Ошанина на использование «Яблоком» его песни

Исаков также сослался на публичное обращение Глеба Ошанина от 10 августа. В нем наследник автора заявил: «Я не уполномочивал никакую «Родину» представлять свои интересы». По словам юриста, Ошанин тем самым подтверждал отсутствие полномочий у партии «Родина» защищать его права. Суд в итоге отказался приобщать согласие, поскольку оно было направлено из-за границы по электронной почте и его подлинность не была подтверждена.