Малый и средний бизнес отмечает рост конкуренции

Российские предприятия сообщили об усилении конкуренции в 2025 г., следует из мониторинга, который провела «Опора России» в марте (документ есть у «Ведомостей»). Опрос, в котором участвовало 1020 представителей компаний, показал, что 60% респондентов ощущают «высокую» или «очень высокую» конкуренцию. Показатель увеличился на 5 п. п. по сравнению с предыдущим годом. Результаты мониторинга были направлены в адрес статс-секретаря – заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрея Пузыревского для включения в ежегодный доклад о состоянии конкуренции в России. Письмо за подписью исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина есть у «Ведомостей».