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Малый и средний бизнес отмечает рост конкуренции

Опрос предприятий показал сохранение высокой концентрации игроков на российском рынке
Ксения Котченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские предприятия сообщили об усилении конкуренции в 2025 г., следует из мониторинга, который провела «Опора России» в марте (документ есть у «Ведомостей»). Опрос, в котором участвовало 1020 представителей компаний, показал, что 60% респондентов ощущают «высокую» или «очень высокую» конкуренцию. Показатель увеличился на 5 п. п. по сравнению с предыдущим годом. Результаты мониторинга были направлены в адрес статс-секретаря – заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрея Пузыревского для включения в ежегодный доклад о состоянии конкуренции в России. Письмо за подписью исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина есть у «Ведомостей».

Наиболее высокая конкуренция наблюдается в розничной и оптовой торговле (такой ответ дали 16% опрошенных), в консалтинге (9,2%), маркетинге и рекламе (5,3%), в сфере оказания образовательных услуг (5,1%), строительстве (4,6%), секторе обрабатывающих производств (4,4%), пищевой промышленности (3,4%), отмечают в «Опоре России». Наименее конкурентными свои отрасли посчитали предприниматели в сферах сельского хозяйства, культуры, спорта и досуга, информации и связи, говорится в исследовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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