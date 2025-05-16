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Минфин рассматривает возможность освободить дивиденды на ИИС от НДФЛ

Ведомости

Минфин рассматривает возможность освободить дивиденды на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) от НДФЛ. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков на конференции «Российский фондовый рынок – 2025», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР).

Чебесков напомнил, что пока дивиденды облагаются налогом, но инвесторы могут выводить их напрямую на банковский счет. «Следующим шагом сейчас идет дискуссия о том, чтобы не облагать дивиденды налогом, но тогда ты должен их держать дольше на ИИСе. Донастройка ИИС – да, пересмотр долгосрочной концепции – нет», – сказал он.

В декабре 2024 г. Госдума приняла закон о праве на вывод дивидендов, поступающих на индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3), на внешние счета. Как следовало из пояснительной записки, в условиях повышенного интереса со стороны частных инвесторов к механизму ЗПИФ обнаруживает потребность в его более «гибкой настройке». 

ИИС – это специальный вид брокерского счета, который предоставляет налоговые льготы. С его помощью инвестор может покупать ценные бумаги и валюту на фондовой бирже и при соблюдении условий получать часть денег обратно в виде налоговых вычетов. Возможность открывать ИИС появилась у российских инвесторов в январе 2015 г. До января 2024 г. существовало два вида таких счетов – ИИС первого (ИИС-1) и второго (ИИС-2) типа. ИИС-3 появился с 1 января 2024 г., инвесторы могут открывать только его.

В 2024 г. число ИИС достигло почти 6,1 млн единиц, сообщали в Банке России в феврале. Уточнялось, что активнее всего инвесторы открывали брокерские ИИС в IV квартале 2024 г. и вкладывали средства в фонды денежного рынка. При этом клиенты доверительных управляющих продолжили закрывать счета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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