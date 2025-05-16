Минфин рассматривает возможность освободить дивиденды на ИИС от НДФЛ

ИИС – это специальный вид брокерского счета, который предоставляет налоговые льготы. С его помощью инвестор может покупать ценные бумаги и валюту на фондовой бирже и при соблюдении условий получать часть денег обратно в виде налоговых вычетов. Возможность открывать ИИС появилась у российских инвесторов в январе 2015 г. До января 2024 г. существовало два вида таких счетов – ИИС первого (ИИС-1) и второго (ИИС-2) типа. ИИС-3 появился с 1 января 2024 г., инвесторы могут открывать только его.