Минфин рассматривает возможность освободить дивиденды на ИИС от НДФЛ
Минфин рассматривает возможность освободить дивиденды на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) от НДФЛ. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков на конференции «Российский фондовый рынок – 2025», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР).
Чебесков напомнил, что пока дивиденды облагаются налогом, но инвесторы могут выводить их напрямую на банковский счет. «Следующим шагом сейчас идет дискуссия о том, чтобы не облагать дивиденды налогом, но тогда ты должен их держать дольше на ИИСе. Донастройка ИИС – да, пересмотр долгосрочной концепции – нет», – сказал он.
В декабре 2024 г. Госдума приняла закон о праве на вывод дивидендов, поступающих на индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3), на внешние счета. Как следовало из пояснительной записки, в условиях повышенного интереса со стороны частных инвесторов к механизму ЗПИФ обнаруживает потребность в его более «гибкой настройке».
ИИС – это специальный вид брокерского счета, который предоставляет налоговые льготы. С его помощью инвестор может покупать ценные бумаги и валюту на фондовой бирже и при соблюдении условий получать часть денег обратно в виде налоговых вычетов. Возможность открывать ИИС появилась у российских инвесторов в январе 2015 г. До января 2024 г. существовало два вида таких счетов – ИИС первого (ИИС-1) и второго (ИИС-2) типа. ИИС-3 появился с 1 января 2024 г., инвесторы могут открывать только его.
В 2024 г. число ИИС достигло почти 6,1 млн единиц, сообщали в Банке России в феврале. Уточнялось, что активнее всего инвесторы открывали брокерские ИИС в IV квартале 2024 г. и вкладывали средства в фонды денежного рынка. При этом клиенты доверительных управляющих продолжили закрывать счета.