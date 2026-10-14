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Главная / Инвестиции /

Доходность ОФЗ перестала окупать риски

Спрос на гособлигации сдерживают дефицит бюджета, неясные перспективы снижения ставки и геополитика
Анастасия Брянцева
Поддержать спрос на гособлигации могло бы сокращение дефицита бюджета
Поддержать спрос на гособлигации могло бы сокращение дефицита бюджета / Алексей Орлов / Ведомости

Высокая доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) перестала компенсировать инвесторам риски, связанные с дефицитом бюджета, неопределенностью траектории ключевой ставки и геополитической напряженностью, считают некоторые опрошенные «Ведомостями» управляющие компании (УК).

Доходности госбумаг, кроме самых коротких выпусков, сейчас превышают ключевую ставку, которую Банк России 11 сентября сохранил на уровне 14%. По данным ЦБ, бескупонная доходность ОФЗ сроком один год составляет 13,69%, два года – 15,2%, пять лет – 16,45%, 10 лет – 16,64%, 15 лет – 16,68%. Индекс гособлигаций RGBI с начала года потерял 5,8%, до 111,14 пункта на 13 октября.

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