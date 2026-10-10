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ТАСС: визит Уиткоффа и Кушнера в Москву возможен в ближайшие две недели

Ася Султанова

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф могут посетить Москву в ближайшие две недели, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Такая вероятность, действительно, есть. Детали будут согласованы», – сказал собеседник агентства.

Портал Axios писал 10 октября, что Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность посетить Москву и Киев на следующей неделе для обсуждения мирных предложений. Пока неясно, как на их планы повлияет договоренность США и России о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

9 октября Financial Times сообщила, что переговоры украинской делегации с представителями президента США Дональда Трампа в Майами сорвались из-за дизельной сделки между Россией и США. По данным источников издания, встреча, рассчитанная почти на восемь часов, прервалась после того, как команда президента Украины Владимира Зеленского оказалась «застигнута врасплох» объявлением Трампа о сделке с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива. Украинская команда сократила поездку вместо проведения второго раунда переговоров 10 октября.

9 октября Трамп и Путин провели телефонный разговор, по итогам которого США выдали временную лицензию, снимающую санкции с российского дизеля. Россия начала снимать ограничения на экспорт. Зеленский заявил, что подобные сделки могут противоречить интересам Киева.

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