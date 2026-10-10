ТАСС: визит Уиткоффа и Кушнера в Москву возможен в ближайшие две недели

9 октября Financial Times сообщила, что переговоры украинской делегации с представителями президента США Дональда Трампа в Майами сорвались из-за дизельной сделки между Россией и США. По данным источников издания, встреча, рассчитанная почти на восемь часов, прервалась после того, как команда президента Украины Владимира Зеленского оказалась «застигнута врасплох» объявлением Трампа о сделке с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива. Украинская команда сократила поездку вместо проведения второго раунда переговоров 10 октября.