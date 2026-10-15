Лавров: Зеленский бросил прямой вызов Трампу из-за дизельной сделки
Президент Украины Владимир Зеленский бросил прямой вызов американскому лидеру Дональду Трампу, заявив о намерении продолжать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.
По словам министра, Зеленский неоднократно отвергал предложенную дизельную сделку, которую поддержали Россия и США, и вместо этого требовал поставок ракет для систем Patriot, чтобы продолжать удары по российской энергетической инфраструктуре.
«То, что это такой прямой вызов, причем грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддержал и публично об этом не раз высказывался, все это уже понимают», – подчеркнул Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Глава МИД РФ добавил, что подобное поведение стало для Зеленского обычным. По мнению Лаврова, украинский президент считает, что «весь мир ему должен», при этом сам не готов к конструктивным действиям на честной и равноправной основе.
15 октября Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ, несмотря на предложение Трампа прекратить атаки на энергетические объекты. «Запрет [на удары по НПЗ] снят. С этим покончено», – заявил украинский президент.
11 октября Трамп объявил о введении энергетического перемирия между Россией и Украиной. По его утверждению, обе стороны согласились прекратить удары по энергетическим объектам. Москва тогда не подтвердила достижение такой договоренности.