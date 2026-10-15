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Главная / Общество /

Госдума займется проверкой обоснованности роста тарифов ЖКХ

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Госдума при обсуждении бюджета намерена уделить особое внимание обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Мы должны сделать все для того, чтобы они были обоснованными. А там, где меры не знают и совести нет, есть прокуратура, есть ФАС. Надо отменять такие решения», – подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что установление тарифов ЖКХ относится к полномочиям регионов. По его словам, каждый субъект по-своему подходит к решению этого вопроса, однако впоследствии региональные власти могут перекладывать ответственность за принятые решения на федеральный центр.

24 сентября Минэкономразвития опубликовал прогноз, согласно которому индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2027 г. составит 11%. С 1 июля 2028 г. индексация составит 8,6%, с 1 июля 2029 г. – 7,6%.

Индексация тарифов будет формироваться исходя из показателя инфляции и прогнозируемых темпов изменения цен в сфере газоснабжения и электроэнергии. Параметры будут дифференцироваться по субъектам РФ в зависимости от региональных условий.

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