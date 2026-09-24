Минэкономразвития представило прогноз индексации тарифов ЖКХ до 2029 года
Индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2027 г. составит 11%. Об этом сообщается в макропрогнозе Минэкономразвития РФ, опубликованном на сайте министерства. С 1 июля 2028 г. индексация составит 8,6%, с 1 июля 2029 г. – 7,6%.
Ожидается, что рост конечной цены на электроэнергию в 2027 г. составит 14,4%, в 2028 г. – 12,1%, в 2029 г. – 10,1%. А оптовые цены на газ в 2027 г. вырастут на 10,4%, в 2028 г. – на 7,4%, а в 2029 г. – на 7,0%.
Индексация тарифов будет формироваться исходя из показателя инфляции и прогнозируемых темпов изменения цен в сфере газоснабжения и электроэнергии. Параметры будут дифференцироваться по субъектам РФ в зависимости от региональных условий.
В 2025 г. Минэкономразвития РФ прогнозировало, что индексация цен на коммунальные услуги в 2026 г. составит 9,9%. Рост совокупного платежа граждан за ЖКУ в 2027 г. составит 8,7%, в 2028 г. – 7,1%. Министерство также ожидало, что темп роста цены электроэнергии для населения в 2026 г. составит 11,3%, в 2027 г. – 8,6%, в 2028 г. – 9,1%.