Минэкономразвития представило прогноз индексации тарифов ЖКХ до 2029 года

Ожидается, что рост конечной цены на электроэнергию в 2027 г. составит 14,4%, в 2028 г. – 12,1%, в 2029 г. – 10,1%. А оптовые цены на газ в 2027 г. вырастут на 10,4%, в 2028 г. – на 7,4%, а в 2029 г. – на 7,0%.