Минэк представил прогноз индексации тарифов на газ и электричество до 2028 года

Ожидаемый темп роста цены электроэнергии для населения в 2026 г. составит 11,3%, в 2027 г. – 8,6%, в 2028 г. – 9,1%. Тарифы на газ для всех категорий потребителей, исключая население, будут проиндексированы в 2026 г. на 9,6%, в 2027 г. – на 9,1%, в 2028 г. – 7%.