Минэк представил прогноз индексации тарифов на газ и электричество до 2028 года

Стоимость коммунальных услуг в 2026 году вырастет на 9,9%
Индексация (переоценка тарифов с учетом инфляции) цен на коммунальные услуги составит 9,9% в 2026 г. Это следует из прогноза Минэкономразвития РФ.

Рост совокупного платежа граждан ЖКУ в 2027 г. составит 8,7%, в 2028 г. – 7,1%. Уточняется, что параметры будут дифференцироваться по регионам в зависимости от региональных условий.

Ожидаемый темп роста цены электроэнергии для населения в 2026 г. составит 11,3%, в 2027 г. – 8,6%, в 2028 г. – 9,1%. Тарифы на газ для всех категорий потребителей, исключая население, будут проиндексированы в 2026 г. на 9,6%, в 2027 г. – на 9,1%, в 2028 г. – 7%.

Главное о бюджете на три года

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Тарифы на пассажирские перевозки вырастут с декабря 2025 г. на 11,4%, с января 2027 г. – на 5,9%, с января 2028 г. – 5,9%. Индексация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки составит 10% в 2025 г., с января 2027 г. – 8,3%, с 1 января 2028 г. – 6%.

С 1 июля этого года цена на ЖКУ была проиндексирована на 11,9%. Стоимость электричества была проиндексирована в среднем на 12,6%. До этого тарифы на электроэнергию не менялись в течение года.

Тогда в Банке России указали на риски продолжения повышения коммунальных тарифов темпами выше инфляции. Советник председателя Центрального банка России Кирилл Тремасов предупреждал, что это может способствовать более жесткой денежно-кредитной политике.

