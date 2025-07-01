В России с 1 июля начнется плановая индексация тарифов на ЖКУ

В России с 1 июля начнется плановая индексация тарифов на ЖКУСогласно оценке экспертов, изменения необходимы из-за роста цен на ресурсы и инвестиций в модернизацию
С 1 июля в России будет произведена плановая индексация тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), сообщил представитель Минстроя. Он пояснил, что речь идет о регулярной процедуре, которая проводится в рамках закона на основе прогноза социально-экономического развития страны.
«Фактическое изменение тарифов в регионах проходит в рамках предельных индексов, подготовленных ФАС России с учетом прогноза и предложений самих регионов по применению индекса платы граждан для своего субъекта», — говорится в сообщении.
Индексация тарифов произойдет в пределах уровня прогнозируемой инфляции. Вместе с тем в последние годы тарифы на ЖКУ росли медленней, чем цены на топливо, товары и услуги поставщиков в этой сфере.
В ведомстве добавили, что индексация тарифов на водоснабжение, водоотведение и отопление необходима для устойчивого финансирования коммунальных услуг и модернизации инфраструктуры. Это, в свою очередь, позволяет гарантировать бесперебойное обеспечение жителей необходимыми услугами.
Контролировать изменение тарифов будет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Регулятор пообещал не допустить нарушения закона и превышения предельно допустимых изменений в тарифах. В 2024 г. ведомство помогло жителям сэкономить 29,2 млрд руб., отменив завышенные тарифы. В случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях граждане также могут обращаться в государственную жилищную инспекцию.
Согласно подсчетам ФАС, с 1 июля цена на электричество будет проиндексирована в среднем на 12,6%. До этого тарифы не менялись в течение года. Розничная цена на газ складывается из нескольких факторов, но рост платежей для населения будет умеренный — в среднем +76 коп. за кубометр (с 7,56 до 8,32 руб.).
В Минэнерго, в свою очередь, напомнили, что в России с начала года действует дифференцированная система тарифов на электроэнергию. Для 90-98% потребителей, укладывающихся в базовый диапазон до 3900 кВт·ч, сохраняется льготный тариф ниже экономически обоснованного уровня.
Как отметил директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, член общественного совета при ФАС России Илья Долматов, повышение тарифов на электроэнергию необходимо для финансирования масштабной модернизации энергосистемы. Эти планы включают инвестиции в размере 239 млрд руб., что позволит повысить надежность энергоснабжения по всей стране.
Рост тарифов на водоснабжение в этом году носит плановый характер и обусловлен объективными факторами: увеличением затрат на оборудование, реагенты и строительство новых очистных сооружений, заявила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова. При этом водоснабжение остается одной из самых доступных услуг в квитанциях ЖКХ, а повышение будет умеренным, добавила она.
Довлатова отметила, что ФАС получила право оперативно корректировать тарифы в сторону снижения, что стимулирует предприятия эффективнее модернизировать инфраструктуру и улучшать качество услуг.
На плановый и вынужденный характер индексации тарифов на ЖКУ указывает и первый заместитель исполнительного директора Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный жилищно-коммунальный совет» Ольга Сердюк. Она обратила внимание на то, что цены на газ и другие ресурсы, необходимые для работы предприятий ЖКУ, растут быстрее, чем тарифы для населения. Кроме того, отрасль столкнулась с кадровым голодом и ей необходимо повышать траты на сотрудников, чтобы удержать их и обеспечить полноценное функционирование предприятий.
Вместе с тем все субсидии и иные меры поддержки, которыми пользуются отдельные слои населения, будут сохранены, подчеркнула она. По данным Минстроя, на данный момент субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получают 2 млн российских семей.