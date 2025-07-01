В России с 1 июля начнется плановая индексация тарифов на ЖКУ

На плановый и вынужденный характер индексации тарифов на ЖКУ указывает и первый заместитель исполнительного директора Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный жилищно-коммунальный совет» Ольга Сердюк. Она обратила внимание на то, что цены на газ и другие ресурсы, необходимые для работы предприятий ЖКУ, растут быстрее, чем тарифы для населения. Кроме того, отрасль столкнулась с кадровым голодом и ей необходимо повышать траты на сотрудников, чтобы удержать их и обеспечить полноценное функционирование предприятий.