Краснов поручил усилить контроль в сфере ЖКХ

Краснов поручил усилить контроль в сфере ЖКХС 2022 года прокуроры добились исключения необоснованных платежей за ЖКУ на 7 млрд рублей
Генпрокуратура поручила усилить надзор за соблюдением прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая на заседании Совета Федерации в рамках рассмотрения его кандидатуры на должность генпрокурора на второй срок.
Вопрос о том, какие меры принимаются прокурорами для пресечения нарушений в сфере коммунальных услуг, задал сенатор от Оренбургской области Андрей Шевченко. «Вопросы качества оказания услуг [в сфере ЖКХ] и рост тарифов в коммунальной сфере задевают буквально каждого жителя России и не теряет своей актуальности», – подчеркнул сенатор. Краснов согласился с тем, что это актуальная проблема.
По словам генпрокурора, «повсеместно» не дорабатывают Госжилинспекции (занимаются контролем за деятельностью, в частности, управляющих организаций ЖКХ), а также другие компетентные органы, которые обязаны обеспечивать права граждан в сфере ЖКХ и обслуживать их. Краснов заявил, что Генпрокуратура договорилась с правительством проработать конкретные меры, чтобы проблем в сфере ЖКХ стало меньше, поделился он. Наиболее проблемные точки – это изношенность коммунальной инфраструктуры и тарифы, подчеркнул Краснов.
Состояние коммунальной инфраструктуры
Общий износ коммунальных сетей в России составляет порядка 40%, в некоторых регионах он достигает 80%, говорил 21 февраля в ходе правительственного часа в Совете Федерации министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Основная причина аварийности в ЖКХ заключается именно в этом, поэтому необходима комплексная модернизация коммунальной системы, заявил он тогда же. На модернизацию инфраструктуры в сфере ЖКХ выделят 4,5 трлн руб. до 2030 г., сообщил в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент Владимир Путин.
«Большинство россиян, заглядывая в платежные документы, спрашивают: “А почему так много, куда идут эти деньги?”. В особенности, если подвалы и подъезды наполнены нечистотами, отсутствует отопление, дозвониться до управляющей компании (УК) практически невозможно – либо никто не отвечает, либо нечего ответить. Бывает и так, что у нас на один дом приходится две-три УК. Случается проблема и компании их переадресовывают друг-другу, но проблемы с теплом, с уборкой нечистот не разрешаются», – рассказал генпрокурор. Поэтому первое, на что обращают внимание прокуроры – это тарифообразование и правомерность расходов выделенных и расходованных средств, пояснил Краснов.
Например, с 2022 г. из тарифов энергокомпаний по инициативе надзорного ведомства исключены как необоснованные более 7 млрд руб., которые включались в них как якобы оказанные услуги гражданам, поделился глава Генпрокуратуры. В частности, по фактам хищений уплаченных гражданами средств по прокурорским материалам возбуждено 281 уголовное дело. В завершение Краснов заявил, что дал поручение в каждом конкретном случае принимать комплексные меры для того, чтобы обеспечивалась бесперебойная работа коммунальных систем.
Вопрос о состоянии ЖКХ обострился после коммунальных аварий в январе 2024 г. Тогда на фоне сильных морозов жители ряда российских регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении. Наиболее массовыми оказались отключения тепла в Подмосковье. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 9 января, что на инцидент оказали влияние два фактора: аномальные морозы и «ветхое состояние» систем ЖКХ.
После аварий Генпрокуратуру попросили проверить ресурсоснабжающие организации (РСО; поставщики коммунальных ресурсов – тепла, воды и т. д.) на предмет расходования средств, заложенных в тарифе ЖКХ на модернизацию сетей. Тогда запрос в надзорное ведомство направил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, писали «Ведомости». В письме говорилось что с 1 по 14 января 2024 г. в России зафиксировано около 2500 происшествий в сфере ЖКХ. Например, в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске примерно в 170 жилых домах отключилось отопление и люди остались без тепла на неделю.
Сейчас ежемесячно происходят порядка 6000 коммунальных аварий, говорил на правительственном часе в Госдуме 23 октября первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Усиливать контроль в сфере ЖКХ действительно необходимо, поскольку сейчас контрольно-надзорные органы просто «парализованы» в этой сфере из-за действующего до конца 2024 г. моратория на на проведение проверок бизнеса, включая предприятия коммунального хозяйства, сказала «Ведомостям» заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»). Отсутствие плановых проверок «критическим образом» сказывается на подготовке объектов к зиме, подчеркнула она.
По ее словам, большинство обращений в контрольно-надзорные органы как раз связаны именно со сферой ЖКХ – эта отрасль очень «чувствительная» сейчас, говорит Разворотнева. При этом даже сложно сказать, на кого чаще жалуются: на РСО, УК или на государственно-жилищные инспекции, говорит депутат. Чаще всего людей волнуют расчет платы коммунальных услуг, плата за общедомовые нужды, несоблюдение температурных графиков и качество коммунальных услуг, поделилась Разворотнева.
Усиление процедур прокурорского надзора – это один из способов преодоления проблем в сфере ЖКХ, говорит советник ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный жилищно-коммунальный совет» Яна Кондратьева. Такое внимание со стороны Краснова к отрасли коммунальных услуг говорит о том, что за этой сферой необходимо следить более обстоятельно, подчеркнула она.
В этом году прокуратура усилила надзор за ресурсоснабжающими организациями, которые ответственны за поставки тепловой энергии, поскольку это была очень коррупционная отрасль, напомнил руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев. «По большому счету же, самая большая проблема в том, что ЖКХ – это большой рынок, в котором много денег, поэтому здесь всегда будут игроки, которые будут хотеть перераспределить денежные потоки в свою сторону», – посетовал он.
«Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру с просьбой пояснить, за кем именно планируется усилить надзор: за РСО, управляющими компаниями, муниципалитетами или региональными властями.