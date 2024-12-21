Краснов поручил усилить контроль в сфере ЖКХ

«Большинство россиян, заглядывая в платежные документы, спрашивают: “А почему так много, куда идут эти деньги?”. В особенности, если подвалы и подъезды наполнены нечистотами, отсутствует отопление, дозвониться до управляющей компании (УК) практически невозможно – либо никто не отвечает, либо нечего ответить. Бывает и так, что у нас на один дом приходится две-три УК. Случается проблема и компании их переадресовывают друг-другу, но проблемы с теплом, с уборкой нечистот не разрешаются», – рассказал генпрокурор. Поэтому первое, на что обращают внимание прокуроры – это тарифообразование и правомерность расходов выделенных и расходованных средств, пояснил Краснов.