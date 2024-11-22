Госдума разработала рекомендации по улучшению состояния ЖКХ

Госдума разработала рекомендации по улучшению состояния ЖКХПравительство должно представить результаты по их осуществлению до 2025 года
По итогам прошедшего в октябре правительственного часа в Госдуме на тему ЖКХ с участием профильных министров нижняя палата 21 ноября единогласно приняла постановление с рекомендациями по улучшению состояния коммунальной инфраструктуры.
Документ разработал комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Из него следует, что коммунальная инфраструктура изношена «практически во всех субъектах», в стране не происходит комплексная модернизация в сфере ЖКХ, методы тарифного регулирования работают неэффективно. Кроме того, в отрасль ЖКХ мало инвестируют, а темпы обновления лифтов в стране остаются недостаточными.
На основе этого парламент рекомендовал правительству разработать и утвердить комплексную программу модернизации коммунальной инфраструктуры, а также проработать дорожную карту по подготовке законодательных изменений в сфере ЖКХ.
Правительство должно внести в Госдуму законопроекты, направленные на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, а также на повышение ответственности за ненадлежащее обеспечение подготовки к отопительному периоду и отсутствие утвержденных схем водоотведения, водо- и теплоснабжения муниципальных образований. Ожидается, что они будут разработаны к 2025 г., сказал «Ведомостям» глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
Кроме того, Белому дому рекомендуется совместно с регионами провести анализ нормативов потребления коммунальных услуг и подготовить предложения о необходимости их пересмотра в соответствии с фактическим потреблением по разным категориям многоквартирных домов. Также комитет рекомендовал проанализировать эффективность инструментов привлечения инвестиций в отрасль и на основе этого проработать дополнительные меры по их привлечению, в том числе путем установления долгосрочных тарифов на коммунальные услуги.
Еще одна из рекомендаций – создание реестра недобросовестных концессионеров в сфере ЖКХ и единого реестра заключенных концессионных соглашений. Первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев считает эту инициативу одной из наиболее значимых, поделился он с «Ведомостями». Такие реестры могут включать в себя сведения об объектах концессионных соглашений, их технических характеристиках, о соответствии концессионеров установленным требованиям, исполнении ими обязательств, сказал он. Они также должны содержать данные о планируемом и фактическом объеме инвестиций, а также о динамике изменения тарифов на оплату услуг ЖКХ или стоимости предоставляемых концессионером платных услуг. «Только после того, как у нас будет собрана вся информация и видна полная картина, можно будет приступить к решению следующих задач по модернизации коммунальной инфраструктуры», – заключил Кошелев.
Состояние коммунальной инфраструктуры
Общий износ коммунальных сетей в России составляет порядка 40%, а в некоторых регионах он достигает 80%, говорил 21 февраля в ходе правительственного часа в Совете Федерации министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Ежемесячно происходит порядка 6000 коммунальных аварий, рассказывал Кошелев в ходе правительственного часа 23 октября. На модернизацию инфраструктуры в сфере ЖКХ выделят 4,5 трлн руб. до 2030 г., заявил в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент Владимир Путин.
Регионам, в свою очередь, рекомендуется принять меры, направленные на усиление контроля за выполнением инвестиционных программ организаций в сфере ЖКХ, на недопущение роста задолженности в этой сфере, а также на повышение эффективности мер социальной поддержки граждан в части оплаты жилого помещения и коммунальных услуг с учетом критериев адресности и нуждаемости.
Реализация предложений комитета должна привести к повышению ответственности всех субъектов взаимоотношений в сфере ЖКХ: начиная от граждан – получателей коммунальных услуг и заканчивая «монополистами в энергетике», уверен Пахомов. Кроме того, они помогут обеспечить бесперебойное предоставление всех коммунальных услуг, своевременный ремонт, замену и модернизацию инфраструктуры, сказал он в беседе с «Ведомостями».
Правительство должно предоставить информацию Госдуме по результатам реализации рекомендаций и предложений до 1 января 2025 г., уточняется в тексте постановления.
«Думский декрет» по ЖКХ вобрал в себя многочисленные и разрозненные вопросы, которые можно решать только в комплексе, но если хотя бы половина из написанного будет реализована, то система ЖКХ изменится до неузнаваемости, уверен эксперт «Народный фронт. Аналитики» Павел Склянчук.
По его мнению, наличие такого объемного перечня рекомендаций (27 рекомендаций правительству и 4 субъектам) стало возможно потому, что спикер Госдумы Вячеслав Володин лично модерировал весь ход правительственного часа и расставил политические акценты, а вице-премьер Марат Хуснуллин использовал критику депутатов в качестве аргументов для продвижения давно задуманных законодательных инициатив в правительстве. Единственным слабым местом документа является то, что при обсуждении в Госдуме не было представителя Федеральной антимонопольной службы, которая отвечает за тарифную политику, сказал он «Ведомостям».