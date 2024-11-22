Госдума разработала рекомендации по улучшению состояния ЖКХ

Еще одна из рекомендаций – создание реестра недобросовестных концессионеров в сфере ЖКХ и единого реестра заключенных концессионных соглашений. Первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев считает эту инициативу одной из наиболее значимых, поделился он с «Ведомостями». Такие реестры могут включать в себя сведения об объектах концессионных соглашений, их технических характеристиках, о соответствии концессионеров установленным требованиям, исполнении ими обязательств, сказал он. Они также должны содержать данные о планируемом и фактическом объеме инвестиций, а также о динамике изменения тарифов на оплату услуг ЖКХ или стоимости предоставляемых концессионером платных услуг. «Только после того, как у нас будет собрана вся информация и видна полная картина, можно будет приступить к решению следующих задач по модернизации коммунальной инфраструктуры», – заключил Кошелев.