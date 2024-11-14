Обновление коммунальной инфраструктуры не успевает за ее ветшанием

Обновление коммунальной инфраструктуры не успевает за ее ветшаниемМарат Хуснуллин обещает изменить ситуацию в ближайшие годы
Износ коммунальной инфраструктуры в России происходит быстрее, чем ее обновление, заявил в ходе «Открытого диалога» в национальном центре «Россия» профильный вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Пока я должен признаться, что у нас в целом по стране каждый год коммунальная инфраструктура ветшает больше, чем мы ее обновляем. <...> Задача за два-три года этот негативный тренд сломать», – сказал он. Именно из-за износа коммунальных сетей увеличивается количество аварий в осенне-зимний период, уточнил Хуснуллин. Ежемесячно происходят порядка 6000 коммунальных аварий, говорил на правительственном часе в Госдуме 23 октября первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
В связи с этим самая актуальная цель сейчас – это обеспечение надежной работы коммунальной сферы, а также повышение качества работы в этой отрасли, продолжил вице-премьер. Кроме того, необходимо добиться, чтобы коммунальные услуги были по «приемлемым» ценам, настаивает Хуснуллин. «Мы не можем допустить, что уровень затрат на ЖКХ будет иметь какую-то существенную долю в бюджете семьи», – заключил он.
Общий износ коммунальных сетей в России составляет порядка 40%, в некоторых регионах он достигает 80%, говорил 21 февраля в ходе правительственного часа в Совете Федерации министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. На модернизацию инфраструктуры в сфере ЖКХ выделят 4,5 трлн руб. до 2030 г., заявил в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент Владимир Путин.
Основная проблема отрасли ЖКХ – это не износ сетей, а устаревшие подходы, считает глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. «Обстановку в сфере ЖКХ, конечно, нельзя назвать хорошей. Проблемы с котельными и дырявыми трубами – то, что находится на поверхности и чувствительно для жителей», – посетовал он в разговоре с «Ведомостями».
Коммунальные аварии
В январе на фоне сильных морозов жители ряда российских регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении. Наиболее массовыми оказались отключения тепла в Подмосковье. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 9 января, что на инцидент оказали влияние два фактора: аномальные морозы и «ветхое состояние» систем ЖКХ.
По его оценке, в перенастройке ЖКХ есть всего два варианта развития событий: либо создание условий для цивилизованного рынка ЖКХ, либо жесткое государственное управление. «Ревизии требует и сама архитектура полномочий и ответственности всех участников, от федеральной и региональной власти до собственника квартиры», – считает Пахомов.
Если сверстать цельную комплексную программу модернизации ЖКХ, то отрасль может стать одним из драйверов экономики, учитывая объемы средств, рабочие места, количество смежных отраслей, заключил он. Необходимо и снизить государственную нагрузку на отрасль, говорит Пахомов: «Имею в виду то, что мы должны убрать из ЖКХ политику».
Решить проблему с обветшалым коммунальным хозяйством за два-три года будет «очень сложно», поскольку для этого потребуется привлечение значительного объема инвестиций, сказал «Ведомостям» доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета Станислав Шубин. По оценкам экспертов, в среднем может потребоваться порядка 30 трлн руб., поделился он. Помимо этого необходимы будут серьезные инвестиции в смежные отрасли экономики, которые должны обеспечить сферу ЖКХ требуемыми ресурсами и материалами: рабочими, трубами, источниками электрической и тепловой энергии, очистными сооружениями, добавил Шубин.