Обновление коммунальной инфраструктуры не успевает за ее ветшанием

«Пока я должен признаться, что у нас в целом по стране каждый год коммунальная инфраструктура ветшает больше, чем мы ее обновляем. <...> Задача за два-три года этот негативный тренд сломать», – сказал он. Именно из-за износа коммунальных сетей увеличивается количество аварий в осенне-зимний период, уточнил Хуснуллин. Ежемесячно происходят порядка 6000 коммунальных аварий, говорил на правительственном часе в Госдуме 23 октября первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.