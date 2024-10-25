Минстрой связал низкие зарплаты коммунальщиков со сдерживанием тарифов на ЖКУ

Сейчас ресурсоснабжающие организации подают заявки в региональные тарифные комитеты, указывая, на что им нужны средства: на закупку топлива, реагентов, на вложения в амортизацию оборудования, в том числе и на индексацию зарплат, пояснил эксперт «Народный фронт. Аналитики» Павел Склянчук. При этом индексация зарплаты работников ЖКХ непропорциональна даже тарифам: например, намеченное в 2025 г. увеличение стоимости тарифов на 11,9% не означает, что у людей в отрасли на столько же вырастет зарплата, обратил внимание Склянчук. Но у Минстроя нет действенных рычагов, которые бы могли поднять зарплату в отрасли хотя бы до средней по региону, этим должны заниматься ФАС через основы ценообразования в области регулируемых цен и губернаторы, говорит он.