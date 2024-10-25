Минстрой связал низкие зарплаты коммунальщиков со сдерживанием тарифов на ЖКУ

Минстрой связал низкие зарплаты коммунальщиков со сдерживанием тарифов на ЖКУДепутаты и участники отрасли предлагают ввести льготы для привлечения кадров и повышения престижа профессии
Одна из ключевых проблем в сфере ЖКХ – это низкие зарплаты, вызванные сдерживанием тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), считает заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя России Дмитрий Нифонтов. На круглом столе в Совете Федерации он предложил пересмотреть принципы тарифообразования с учетом оплаты работников отрасли.
«Ведомости» направили запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой оценить эту инициативу.
По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, средняя зарплата работника коммунальной отрасли в месяц равняется 45 000 руб. «Важно понимать, что за эти деньги сегодня в отрасли работают сотрудники, которые обеспечивают жизнедеятельность всех наших граждан. Считаем, что уровень оплаты труда должен быть соразмерен ответственности», – заявил он в ходе правительственного часа в Госдуме 23 октября. При этом, по последним данным Росстата на август 2024 г., средняя зарплата по стране равняется 82 218 руб.
Тарифы для граждан ежегодно индексируются в пределах инфляции, правительство устанавливает пороги увеличения для каждого региона. Контролирует соблюдение предельной планки ФАС. Согласно прогнозу социально-экономического развития Минэкономразвития, индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 г. составит в среднем 11,9%, с 1 июля 2026 г. – 5,4%, с 1 июля 2027 г. – 4,8%. Тарифы на газ в июле 2026 г. вырастут на 4,3%, в июле 2027 г. – на 4%. Индексация тарифов на электроэнергию с 1 июля 2026 г. прогнозируется на уровне 5,2%, с 1 июля 2027 г. – на 4%.
Сдерживание тарифов приводит к недофинансированию предприятий в сфере ЖКХ – из-за этого в отрасли низкие зарплаты, пояснил Нифонтов. В конечном итоге отмечается масштабная нехватка кадров, из-за чего падает качество ЖКУ, говорит он. Во сколько оценивается дефицит кадров в сфере, он не назвал.
При этом одной из самых распространенных жалоб граждан в отрасли ЖКХ является рост тарифов на услуги, говорил в ходе правительственного часа председатель Госдумы Вячеслав Володин 23 октября.
В Минпросвещения заверили, что число обучающихся в техникумах и колледжах на инженерных специальностях в сфере ЖКХ растет. Всего в 2024/25 уч. г. на первый курс поступило 29 000 человек, несколькими годами ранее их было порядка 22 000, рассказал директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Виктор Неумывакин. Наибольший интерес студенты проявляют, например, к таким направлениям: теплоснабжение и теплотехническое оборудование, управление и эксплуатация многоквартирными домами.
Проблема заключается в том, что молодежь идет учиться в колледжи, но их сложно удержать там – многие после окончания идут работать не по профессии, обратила внимание член общественной палаты Сахалинской области Галина Дзюба. Зампредседателя правительства Тульской области Наталья Аникина подчеркнула, что без «изменения психологического восприятия» профессии ситуация в отрасли не изменится. «Сразу после военных [на новых территориях], а иногда и вместе с ними, заходят сотрудники ЖКХ. Это очень важно понять в нынешней ситуации, потому что [некоторые] до сих пор продолжают относиться к ним так, будто это не совсем квалифицированные кадры», – подчеркнула она.
Для повышения престижа профессии необходимо вводить различные преференции для персонала в коммунальной сфере: например, давать льготы на оплату ЖКУ или обеспечивать работников отрасли льготным жильем, предложила в ходе заседания зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева. Для решения проблемы с зарплатами необходимо фиксировать в тарифах сумму, которая гарантировала бы достойный уровень оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению, сказала она «Ведомостям».
Сейчас ресурсоснабжающие организации подают заявки в региональные тарифные комитеты, указывая, на что им нужны средства: на закупку топлива, реагентов, на вложения в амортизацию оборудования, в том числе и на индексацию зарплат, пояснил эксперт «Народный фронт. Аналитики» Павел Склянчук. При этом индексация зарплаты работников ЖКХ непропорциональна даже тарифам: например, намеченное в 2025 г. увеличение стоимости тарифов на 11,9% не означает, что у людей в отрасли на столько же вырастет зарплата, обратил внимание Склянчук. Но у Минстроя нет действенных рычагов, которые бы могли поднять зарплату в отрасли хотя бы до средней по региону, этим должны заниматься ФАС через основы ценообразования в области регулируемых цен и губернаторы, говорит он.