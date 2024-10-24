Как министры и депутаты искали виноватых в повышении тарифов на ЖКУ

Как министры и депутаты искали виноватых в повышении тарифов на ЖКУВо время правительственного часа в Госдуме обсудили подготовку к отопительному сезону
В Госдуме 23 октября прошел четырехчасовой правительственный час на тему ЖКХ. Депутаты проявили особенную озабоченность вопросами подготовки к отопительному осенне-зимнему сезону, коммунальных аварий и повышения тарифов для граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Представители правительства то и дело напоминали, что регулирование отопления находится в ведении регионов и муниципалитетов, а за повышение тарифов отвечает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), представителя которой, впрочем, забыли пригласить на обсуждение.
Ответ перед парламентариями держали министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, врио замминистра энергетики Евгений Грабчак (отсутствие министра Сергея Цивилева объяснили его участием в саммите БРИКС), а также профильный вице-премьер Марат Хуснуллин.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обозначил в самом начале заседания, что люди часто обращаются с жалобами на рост тарифов и качество коммунальных услуг. Согласно прогнозу социально-экономического развития Минэкономразвития, индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 г. составит в среднем 11,9%, с 1 июля 2026 г. тарифы в среднем проиндексируют на 5,4%, с 1 июля 2027 г. – на 4,8%. Тарифы на газ в июле 2026 г. вырастут на 4,3%, в июле 2027 г. – на 4%. Индексация тарифов на электроэнергию с 1 июля 2026 г. прогнозируется на уровне 5,2%, с 1 июля 2027 г. – на 4%.
«Надо посмотреть, почему получается [выстраивать тарифную политику и обеспечивать надлежащее качество коммунальных услуг] у мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова», – обратился Володин к парламентариям, после чего послышался смех из зала. Причина заключается не в объемах бюджета, а в ответственном отношении и наличии компетенций у руководителей, пояснил смеющимся председатель Госдумы.
Первым после напутственного слова Володина выступил глава комитета по контролю Олег Морозов. Тарифы продолжают расти в большем объеме, чем на остальные товары и услуги, и сейчас до 20% семейного бюджета тратится на услуги ЖКХ, отметил Морозов, который впоследствии признал, что отсутствие представителя ФАС на правчасе – его недоработка.
Одной из главных тем вопросов и выступлений стала готовность к отопительному сезону и предупреждение коммунальных аварий, подобных тем, что были в начале года. Для ликвидации аварий на теплосетях планируется задействовать более 23 000 восстановительных бригад, поделился Грабчак. «В этом году подготовка к зиме проходила в условиях сложной режимно-балансовой ситуации, по отдельным регионам проведение работ осложнялось масштабным половодьем, пожарами и разрушением инфраструктуры из-за воздействия третьих лиц», – сказал он.
«Мониторинг хода подготовки (к отопительному сезону. – «Ведомости») проводим ежемесячно, а по объектам в зоне риска проходят выездные проверки. До середины ноября будут подведены итоги оценки готовности, выданы паспорта», – отчитался Грабчак. Также он выступил с предложением ввести институт системообразующей единой теплоснабжающей организации, отвечающей за эксплуатацию бесхозяйных сетей и оказывающей содействие в устранении аварий даже не на своих сетях. Аналогичная мера используется в отношении электросетей, пояснил замминистра.
Файзуллин, в свою очередь, отметил, что в каждом регионе была отработана программа тренировок, составлены планы реагирования, обеспечено наличие инструкций по устранению аварий. Ситуацию с отоплением в приграничных регионах, по его словам, Минстрой держит «на особом контроле». Он подчеркнул, что основная часть полномочий сосредоточена в регионах. «Но мы видим, что требуется помощь на федеральном уровне», – признался министр.
Глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов заявил, что главной задачей правительства должна стать разработка закона об административной ответственности субъектов теплоснабжения за неготовность к отопительному периоду и несоблюдение требований к разработке схем теплоснабжения.
Кроме того, поделился Файзуллин, Минстрой подготовил законопроект о ежегодной актуализации схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также о передаче полномочий по их утверждению на уровень региона. «Важно синхронизировать принятие схем с генеральными планами, которые, в свою очередь, должны учитывать корректный прогноз демографических показателей», – подчеркнул он. От уровня проработанности этих схем зависит в целом эффективность работы всей системы, уточнил министр.
Хуснуллин в своем заключительном слове предложил усилить ответственность за нарушения в сфере ЖКХ, что было поддержано аплодисментами.
Последней перед вопросами от представителей фракций выступила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова, которая раскритиковала краткосрочный подход к формированию тарифов, что приводит к низкой предсказуемости доходов ресурсоснабжающих организаций. «Сфера коммунальной инфраструктуры – сектор, требующий долгосрочных вложений», – подчеркнула она.
Такого же мнения придерживается и глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Необходимо принимать тарифные решения – долгосрочные, единые и понятные как для жителей, так и для инвесторов, сказал он «Ведомостям». «У нас даже внутри муниципалитетов разница тарифа на гигакалорию (единица измерения количества тепловой энергии. – «Ведомости») достигает 2,5 раза. И это не только к ФАС вопрос, как к контролерам, но и к регионам, чьи региональные энергетические комиссии это делают», – пояснил он.
Еще одна проблема в сфере ЖКХ – это отсутствие актуальной верифицированной информации: нет данных по реальному износу сетей, по реальной выручке, по количеству концессионных соглашений, продолжила Трунова. Это приводит к тому, что ведущие отраслевые схемы в муниципалитетах «очень редко» делаются качественно, что не позволяет правильно отражать приоритетные направления модернизации, пояснила аудитор.
Затем последовали вопросы от депутатов. Один из них снова касался тарифной политики. Так, в ответ на предложение зампреда комитета по энергетике Валерия Селезнева (ЛДПР) о распространении механизма «альтернативной котельной» (метод расчета тарифов на тепло, при котором цены и отношения строятся на свободной договорной основе) на большее количество регионов Грабчак признал, что сейчас это сдерживается из-за опасений роста тарифов со стороны регионов и боязни конкуренции. «Наши вот сетевые компании, имеющие большие тарифы, вынуждены в рамках введения механизма альтернативной котельной эти тарифы снижать», – пояснил он.