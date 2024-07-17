ФАС попросили разобраться с комиссиями за ЖКУ для регоператоров

Представитель рязанского регионального оператора сообщил «Ведомостям», что пока никаких изменений в действующие договорные отношения с банками и платежными агентами не вносилось. «Сбербанк комиссию с льготных категорий граждан отменил пока без переноса на ресурсоснабжающие организации. Дальше будет видно», – сказал он. Регоператору Вологодской области «Аквалайн» также пока не поступало уведомлений от банков и платежных агентов, сообщил «Ведомостям» его директор Алексей Копейкин. «Если региональные операторы пойдут на данные условия банков и платежных агентов, то сформируют у себя убытки на эту разницу, потому что при регулировании тарифа на следующий год эти затраты регулятор законно не примет в расчет. Принудить региональных операторов возмещать комиссию банкам не получится – это будет квалифицироваться как навязанные услуги», – пояснил он.