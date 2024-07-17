ФАС попросили разобраться с комиссиями за ЖКУ для регоператоров

ФАС попросили разобраться с комиссиями за ЖКУ для регоператоровБанки хотят, чтобы компании по вывозу мусора взяли на себя расходы за льготников
Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» (создана при поддержке Российского экологического оператора (РЭО) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с просьбой проверить действия банков, которые инициируют возложение комиссии по платежам за услугу по вывозу отходов для льготных категорий граждан на региональных операторов, на правомерность и обоснованность (копия письма есть в распоряжении «Ведомостей», представитель пресс-службы ФАС подтвердил его получение).
Многие регоператоры получили уведомления от финансовых организаций своего региона о необходимости взять на себя оплату комиссии за льготных клиентов «в безоговорочной, практически ультимативной форме», отметила исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова. «На чем основана инициатива финансовых организаций переложить комиссию именно на регоператоров – вопрос, который точно требует внимания антимонопольного органа», – сказала она в беседе с «Ведомостями».
Комиссия составляет в пределах 1,6−2% от суммы платежа, при этом все денежные средства поступают к регоператорам на основании утвержденных тарифов – никаких других источников доходов у регоператоров нет, отметил в свою очередь гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Гулимова же привела в пример Сбербанк, разославший письма регоператорам, с которыми у него заключены прямые договоры. В письме им предлагается взять на себя 0,3% от всех принятых платежей помимо комиссии, взимаемой с плательщика. В копии письма одному из регоператоров, которое есть в распоряжении «Ведомостей», говорится, что принять решение по дальнейшему взаимодействию нужно было до 25 июня. «Например, в приграничной Курской области, где любое обременение на тариф переносится вдвойне тяжело, такие действия в такой срок поставили компании в безвыходное положение», – комментирует ситуацию Гулимова. Сбербанк на запрос «Ведомостей» не ответил.
Сейчас в тарифах нет такой составляющей, как покрытие комиссий другими гражданами за комиссию льготных категорий. «Ни один тарифный орган в регионе не согласует сегодня такое основание. Либо иная организация должна закрыть эту тему, либо необходимо четко определить, откуда, из каких источников регоператор должен покрыть эту разницу», – продолжает Гулимова.
Эта проблема стала актуальна в связи со вступившим в силу 1 июля законом об отмене комиссий для льготных категорий граждан за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Изначально предполагалось, что комиссии в принципе будут отменены для граждан, но операторы выступили против, указав, что платежное бремя ляжет в итоге на граждан в платежках за ЖКУ. В итоге был принят проект с поправками, согласно которым комиссию не оплачивают льготники.
При этом механизм компенсации затрат кредитных организаций и платежных агентов по перечислению коммунальных платежей, поступающих от льготных категорий физических лиц, законом не определен, отмечается в обращении «Ресурса». Кроме того, организации не располагают сведениями об отнесении того или иного лица к льготной категории, подчеркнула она. При этом с 2019 г. в постановлении правительства прямо указано, что не допускается включение в экономически обоснованные затраты организаций расходов потребителей коммунальных услуг за платежи (т. е. включение их в стоимость тарифа коммунальной услуги. – «Ведомости»).
Принятый закон направлен прежде всего на снижение финансовой нагрузки для нуждающихся в социальной поддержке групп граждан, заявил «Ведомостям» представитель Центробанка. «Он не затрагивает и не меняет регулирование размера комиссии банка с поставщиков коммунальных услуг. Это предмет договоренности между банками и поставщиками коммунальных услуг», – заявили там. «Ведомости» направили запросы в топ-20 крупнейших банков.
Некоторые банки действительно перекладывают комиссии за коммунальные услуги на региональных поставщиков коммунальных услуг, подтвердил «Ведомостям» представитель пресс-службы ВТБ и заверил: в ВТБ такой практики нет, а для всех клиентов банка действует нулевая комиссия при оплате ЖКУ (как в офисах, банкоматах, так и в мобильном приложении).
В банке Дом.РФ все операции в мобильном приложении бесплатны, в том числе оплата ЖКУ – банк не взимает комиссии по ней и не планирует вводить их в будущем, сообщила «Ведомостям» директор розничных продуктов банка Дом.РФ Дарья Морозова. «С компаниями, предоставляющими услуги ЖКХ, мы работаем через агрегаторов, которые самостоятельно устанавливают условия взаимодействия с поставщиками», – уточнила она.
Т-банк и до поправок в закон не брал с клиентов комиссию за оплату ЖКУ и не берет ее сейчас, сообщил его представитель. «Но отмена комиссии при оплате ЖКУ затронула примерно треть населения нашей страны. Это большой объем. Поэтому допускаем, что практики перекладывания комиссии, которую раньше платили граждане, на поставщиков услуг возможны», – согласился он.
Представитель рязанского регионального оператора сообщил «Ведомостям», что пока никаких изменений в действующие договорные отношения с банками и платежными агентами не вносилось. «Сбербанк комиссию с льготных категорий граждан отменил пока без переноса на ресурсоснабжающие организации. Дальше будет видно», – сказал он. Регоператору Вологодской области «Аквалайн» также пока не поступало уведомлений от банков и платежных агентов, сообщил «Ведомостям» его директор Алексей Копейкин. «Если региональные операторы пойдут на данные условия банков и платежных агентов, то сформируют у себя убытки на эту разницу, потому что при регулировании тарифа на следующий год эти затраты регулятор законно не примет в расчет. Принудить региональных операторов возмещать комиссию банкам не получится – это будет квалифицироваться как навязанные услуги», – пояснил он.