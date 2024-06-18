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ЦБ вмешался в проблему банков с определением льготников при оплате ЖКУ

Банки не знают, как им выявлять категории граждан, для которых с 1 июля отменяются комиссии
Юлия Малева
Наталья Заруцкая
ЦБ поможет банкам с механизмом для определения категории граждан, для которых с 1 июля отменяются комиссии за оплату ЖКУ/ Евгений Разумный / Ведомости

Банк России поддержал инициативу банков создать эффективный механизм, который поможет кредитным организациям, платежным агентам и терминалам определять льготную категорию граждан для проведения оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без комиссии с 1 июля. Об этом говорится в ответном письме регулятора от 11 июня за подписью первого зампреда Дмитрия Тулина на просьбу Ассоциации банков России (АБР) оказать содействие в решении вопроса. Достоверность писем подтвердили в ЦБ и АБР.

С 1 июля по закону от уплаты банковской комиссии при оплате ЖКУ освобождаются многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий и члены семей погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Размер комиссии при оплате ЖКУ в среднем составляет от 0,2 до 2% общей суммы. При этом ряд банков уже не взимают комиссии по таким платежам при оплате через интернет-банк, в мобильном приложении или банкомате – среди них ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, ФК «Открытие», Т-банк (ранее «Тинькофф банк»), Росбанк, «Почта банк» и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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