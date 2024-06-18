ЦБ вмешался в проблему банков с определением льготников при оплате ЖКУ

ЦБ вмешался в проблему банков с определением льготников при оплате ЖКУБанки не знают, как им выявлять категории граждан, для которых с 1 июля отменяются комиссии
Банк России поддержал инициативу банков создать эффективный механизм, который поможет кредитным организациям, платежным агентам и терминалам определять льготную категорию граждан для проведения оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без комиссии с 1 июля. Об этом говорится в ответном письме регулятора от 11 июня за подписью первого зампреда Дмитрия Тулина на просьбу Ассоциации банков России (АБР) оказать содействие в решении вопроса. Достоверность писем подтвердили в ЦБ и АБР.
С 1 июля по закону от уплаты банковской комиссии при оплате ЖКУ освобождаются многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий и члены семей погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Размер комиссии при оплате ЖКУ в среднем составляет от 0,2 до 2% общей суммы. При этом ряд банков уже не взимают комиссии по таким платежам при оплате через интернет-банк, в мобильном приложении или банкомате – среди них ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, ФК «Открытие», Т-банк (ранее «Тинькофф банк»), Росбанк, «Почта банк» и др.