ЦБ вмешался в проблему банков с определением льготников при оплате ЖКУ

С 1 июля по закону от уплаты банковской комиссии при оплате ЖКУ освобождаются многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий и члены семей погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Размер комиссии при оплате ЖКУ в среднем составляет от 0,2 до 2% общей суммы. При этом ряд банков уже не взимают комиссии по таким платежам при оплате через интернет-банк, в мобильном приложении или банкомате – среди них ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, ФК «Открытие», Т-банк (ранее «Тинькофф банк»), Росбанк, «Почта банк» и др.