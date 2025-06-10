С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги ЖКХПочему в некоторых регионах тарифы могут вырасти на 25% и кто решает, сколько платить россиянам
1 июля 2025 г. жителей России ждет плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Согласно распоряжению правительства, в этом году тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют в среднем на 11,9%. В прошлом году тарифы в среднем по России выросли на 9,8%, в 2023 г. – на 8,11%.
Как будут проиндексированы тарифы
Тарифы на газ повысят в среднем по стране на 10,3%, на электроэнергию – на 12,6%.
Правительство также утвердило предельные индексы подорожания коммунальных услуг для регионов и допустимое отклонение в отдельных муниципалитетах. С учетом этих отклонений коммунальные услуги могут подорожать больше всего в Архангельской области – на 24,8%, в Мордовии – на 22,8%, в Челябинской области – на 22,8%, в Дагестане – на 22,3%, в Татарстане – на 22,3%. Помимо этого стоимость услуг может сильно вырасти в Кемеровской области – на 21,9%, в Ингушетии – на 21,4%, в Северной Осетии – на 21,2%, в Пермском крае – на 21,1% и в Алтайском крае – на 17,7%, следует из распоряжения правительства.
В Москве плата за коммунальные услуги повысится в среднем на 15%. Электроэнергия подорожает до 7,16 руб. за киловатт-час (рост на 16,4% за год), горячая вода – до 312,5 руб. за кубометр (на 15%), отопление – до 3738,37 руб. за гигакалорию (на 15%).
От чего зависит рост тарифов
Рост тарифов на ЖКУ зависит от региональных комитетов по тарифам, ситуации с коммунальной инфраструктурой, а также от наличия финансовых ресурсов у региона, поясняет первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»). «Есть регионы, как, например, Иркутская область или Хакасия, где себестоимость электроэнергии ниже, так как рядом есть ГЭС. Есть регионы, активно добывающие газ, и там он будет дешевле из-за низкой себестоимости и платы за логистику», – указал депутат.
Он также напомнил, что рост тарифов связан не столько с инфляцией, сколько с необходимостью обновления инфраструктуры: 43% коммунальных сетей в России, по последним данным Минстроя, нуждаются в замене. Их износ высок, а следствием этого становится аварийность, особенно в морозы. Бюджету нужны доходы, чтобы провести необходимые работы, заключил Колунов.
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия») отмечает, что региональные власти самостоятельно определяют, какие именно тарифы повысить сильнее, чтобы уложиться в общий лимит. В одних субъектах плата растет быстрее за электричество, в других – за отопление или водоснабжение. Это зависит от нескольких факторов: структуры коммунальной инфраструктуры, доли импортного оборудования или ресурсов, региональной политики по субсидиям и льготам, указал он.
«В северных и восточных регионах страны выше расходы на отопление и электричество, особенно в автономных округах и районах Крайнего Севера. Там коммунальные тарифы традиционно выше из-за логистики, низкой плотности населения и высоких затрат на генерацию тепла. Однако в этих же регионах действуют особые меры господдержки, включая субсидии для населения и компенсации поставщикам [ресурсов]», – отметил депутат. Якубовский также добавил, что в субъектах с ранее замороженными тарифами (например, в отдельных регионах Сибири и Юга) ожидаемый рост будет ближе к верхней границе. В более стабильных регионах, где инвестиции в ЖКХ уже были сделаны, индексация может быть ниже.
Сегодня в тарифном регулировании на федеральном уровне действует плоская шкала, но чем ближе к конечному потребителю, тем более индивидуальным является рост совокупного коммунального платежа, пояснил эксперт «Народный фронт. Аналитики» Павел Склянчук. По его словам, в регионах сфера ЖКХ – «это больше про политику, чем про экономику»: власти на местах оценивают риски социального недовольства населения и исходя из этого индексируют плату.
«Обычно недостающие средства монополии получают за счет перекрестного субсидирования – повышения нагрузки на бизнес и промышленность – и прямые дотации из бюджета. Кроме того, решение о преимущественной поддержке компаний из электроэнергетики, теплоснабжения или водоснабжения принимаются зачастую субъективно», – отметил эксперт. Прямой корреляции между уровнем износа сетей или климатическими условиями в регионе и индексацией цен нет, считает Склянчук. Потребителям редко удается доказать, что тарифы были необоснованными, при этом у Федеральной антимонопольной службы есть система проверки решений региональных тарифных комиссий для снижения числа «махинаций» на местах.
Компенсация коммунальных расходов
Некоторые категории граждан могут рассчитывать на компенсацию 50% расходов на коммунальные платежи. Ее выплачивают каждый месяц при отсутствии подтвержденной судом непогашенной задолженности, которая накопилась за последние три года. На компенсацию могут претендовать:
– инвалиды или семьи с ребенком-инвалидом;
– участники, ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны и других боевых действий, в том числе ветераны спецоперации;
– инвалиды с наградами «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;
– педагоги бюджетной сферы из сельской местности;
– пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф;
– члены семей погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов и т. д.
Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление – это можно сделать в органах соцзащиты по месту жительства, в МФЦ или через сайт «Госуслуги». Ответ придет в течение 10 рабочих дней с момента подачи.