С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Правительство также утвердило предельные индексы подорожания коммунальных услуг для регионов и допустимое отклонение в отдельных муниципалитетах. С учетом этих отклонений коммунальные услуги могут подорожать больше всего в Архангельской области – на 24,8%, в Мордовии – на 22,8%, в Челябинской области – на 22,8%, в Дагестане – на 22,3%, в Татарстане – на 22,3%. Помимо этого стоимость услуг может сильно вырасти в Кемеровской области – на 21,9%, в Ингушетии – на 21,4%, в Северной Осетии – на 21,2%, в Пермском крае – на 21,1% и в Алтайском крае – на 17,7%, следует из распоряжения правительства.