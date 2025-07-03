Газета
Телеграм
Главная / Экономика /

В ЦБ указали на риски продолжения повышения тарифов ЖКХ темпами выше инфляции

Ведомости

Продолжение повышения тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) темпами выше инфляции несет риски. Об этом заявил советник председателя Центрального банка России Кирилл Тремасов.

По его словам, это может способствовать более жесткой денежно-кредитной политике.

С 1 июля 2025 г. в России началось плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Тарифы на услуги ЖКХ проиндексировают в среднем на 11,9%. В 2024 г. тарифы в среднем по России выросли на 9,8%, в 2023 г. – на 8,11%.

По данным Минэкономразвития России, инфляция на неделе с 24 по 30 июня составила 0,07% после 0,04% неделей ранее. В сегменте продовольственных товаров умеренный рост цен на 0,06%. Цены в сегменте непродовольственных товаров почти не изменились и составили 0,01% н/н. Цены на продовольствие на мировых рынках менялись в диапазоне от -2,5% до +2,8% в течение недели.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. В регуляторе указали, что экономика России постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Жесткая денежно-кредитная политика при этом сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных