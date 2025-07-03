В ЦБ указали на риски продолжения повышения тарифов ЖКХ темпами выше инфляции

По данным Минэкономразвития России, инфляция на неделе с 24 по 30 июня составила 0,07% после 0,04% неделей ранее. В сегменте продовольственных товаров умеренный рост цен на 0,06%. Цены в сегменте непродовольственных товаров почти не изменились и составили 0,01% н/н. Цены на продовольствие на мировых рынках менялись в диапазоне от -2,5% до +2,8% в течение недели.