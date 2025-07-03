В ЦБ указали на риски продолжения повышения тарифов ЖКХ темпами выше инфляции
Продолжение повышения тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) темпами выше инфляции несет риски. Об этом заявил советник председателя Центрального банка России Кирилл Тремасов.
По его словам, это может способствовать более жесткой денежно-кредитной политике.
С 1 июля 2025 г. в России началось плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Тарифы на услуги ЖКХ проиндексировают в среднем на 11,9%. В 2024 г. тарифы в среднем по России выросли на 9,8%, в 2023 г. – на 8,11%.
По данным Минэкономразвития России, инфляция на неделе с 24 по 30 июня составила 0,07% после 0,04% неделей ранее. В сегменте продовольственных товаров умеренный рост цен на 0,06%. Цены в сегменте непродовольственных товаров почти не изменились и составили 0,01% н/н. Цены на продовольствие на мировых рынках менялись в диапазоне от -2,5% до +2,8% в течение недели.
6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. В регуляторе указали, что экономика России постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Жесткая денежно-кредитная политика при этом сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.