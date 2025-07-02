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Недельная инфляция в России ускорилась до 0,07%

Ведомости

Инфляция на неделе с 24 по 30 июня составила 0,07% после 0,04% неделей ранее. Это следует из статистики Минэкономразвития.

В сегменте продовольственных товаров умеренный рост цен на 0,06%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,2% неделя к неделе, на картофель – на 1,5%. Также отмечено снижение цен на лук (-0,2%), капусту (-1,6%), помидоры (-1,3%), огурцы (-1,2%).

Цены в сегменте непродовольственных товаров практически не изменились и составили 0,01% н/н. Снижение цен продолжилось на электро- и бытовые приборы (-0,7% н/н). Цены на новые импортные легковые автомобили снизились на 0,1% н/н, на отечественные «стабильны седьмую неделю подряд». Темпы роста на бензин составили 0,2% н/н, цены на дизельное топливо изменились на 0,1% н/н.

Темпы роста цен на медикаменты сохранились на уровне предыдущей недели – 0,2% н/н, темпы роста цен на строительные материалы снизились до 0,1% н/н.

Цены на продовольствие на мировых рынках менялись в диапазоне от -2,5% до +2,8% на неделе 24–30 июня. Снижение отмечено в ценах на пшеницу в США (-2,5%) и во Франции (-1%). На мировом рынке удобрений цены увеличились на 1,2%, на мировом рынке черных металлов динамика изменения цен колебалась в пределах от -0,8% до +1,6%, на рынке цветных металлов цены выросли на 1,7%.

20 июня вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что инфляция в России за последние семь недель находится на уровне 2,6% в годовом исчислении. Он отмечал, что это ниже таргета Центрального банка по цели инфляции: «Соответственно, уже пора снижать [ключевую ставку]».

19 июня на ПМЭФе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о намерении регулятора добиться снижения инфляции до целевого показателя в 4%. В регуляторе заявляли, что низкая инфляция способствует снижению ключевой ставки.

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