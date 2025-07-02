Недельная инфляция в России ускорилась до 0,07%

Цены на продовольствие на мировых рынках менялись в диапазоне от -2,5% до +2,8% на неделе 24–30 июня. Снижение отмечено в ценах на пшеницу в США (-2,5%) и во Франции (-1%). На мировом рынке удобрений цены увеличились на 1,2%, на мировом рынке черных металлов динамика изменения цен колебалась в пределах от -0,8% до +1,6%, на рынке цветных металлов цены выросли на 1,7%.