Новак: инфляция за семь недель находится на уровне 2,6% в годовом исчислении
Инфляция в России за последние семь недель находится на уровне 2,6% в годовом исчислении, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на деловом завтраке «Сбера» в рамках ПМЭФа.
«Это уже ниже таргета Центрального банка. Соответственно, уже пора снижать. Реальная ставка на самом деле выше, чем во многих странах мира, и выше, чем она была еще в начале года», – сказал вице-премьер.
Необходимо быстрее принимать решения, которые позволят не «заморозить» экономику, а дать ей возможность идти вперед, добавил вице-премьер.
Банк России намерен добиться снижения инфляции в России до цели в 4%, заявила 19 июня председатель регулятора Эльвира Набиуллина на ПМЭФе. По ее словам, в основе прогноза Центробанка по инфляции лежат расчеты, подкрепленные решимостью добиваться снижения инфляции. Глава ЦБ добавила, что интуицию «тоже никто не отменял».
По данным Росстата, инфляция в мае ускорилась до 0,43% в месячном выражении после 0,40% в апреле. В годовом выражении показатель замедлился до 9,88% после 10,23% месяцем ранее. С начала года рост цен составил 3,56%.