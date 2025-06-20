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Новак: инфляция за семь недель находится на уровне 2,6% в годовом исчислении

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Инфляция в России за последние семь недель находится на уровне 2,6% в годовом исчислении, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на деловом завтраке «Сбера» в рамках ПМЭФа.

«Это уже ниже таргета Центрального банка. Соответственно, уже пора снижать. Реальная ставка на самом деле выше, чем во многих странах мира, и выше, чем она была еще в начале года», – сказал вице-премьер.

Необходимо быстрее принимать решения, которые позволят не «заморозить» экономику, а дать ей возможность идти вперед, добавил вице-премьер.

Банк России намерен добиться снижения инфляции в России до цели в 4%, заявила 19 июня председатель регулятора Эльвира Набиуллина на ПМЭФе. По ее словам, в основе прогноза Центробанка по инфляции лежат расчеты, подкрепленные решимостью добиваться снижения инфляции. Глава ЦБ добавила, что интуицию «тоже никто не отменял».

По данным Росстата, инфляция в мае ускорилась до 0,43% в месячном выражении после 0,40% в апреле. В годовом выражении показатель замедлился до 9,88% после 10,23% месяцем ранее. С начала года рост цен составил 3,56%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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