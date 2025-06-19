Глава Минфина Силуанов пошутил про веру в достижение инфляции в 4%
Банк России намерен добиться снижения инфляции в России до цели в 4%. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Она отметила важность низкой инфляции для населения и предприятий, поскольку при высокой инфляции обесцениваются доходы и сбережения. По ее мнению, низкая инфляция является основой для роста реальных доходов населения.
Набиуллина также заявила, что в основе прогноза Центробанка по инфляции лежат расчеты, подкрепленные решимостью добиваться снижения инфляции. Глава ЦБ добавила, что интуицию «тоже никто не отменял».
«Главное – вера. Если верить в 4%, точно сбудется», – вмешался глава Минфина Антон Силуанов. Он добавил, что важным фактором является «настойчивость ЦБ, подкрепленная бюджетным эффектом».
6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых – это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. Как отмечали в регуляторе, экономика страны постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Жесткая денежно-кредитная политика при этом сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.
По данным Росстата, инфляция в мае ускорилась до 0,43% в месячном выражении после 0,40% в апреле. В годовом выражении показатель замедлился до 9,88% после 10,23% месяцем ранее. С начала года рост цен составил 3,56%. За месяц продукты питания подорожали на 0,26%, услуги – на 1,34%, непродовольственные товары подешевели на 0,13%.