Прогноз Минэкономразвития по инфляции в 2025 году сохраняется на уровне 7,6%
Минэкономразвития сохраняет свой прогноз по уровню инфляции в России в 2025 г. в 7,6%. Об этом сообщило правительство по итогам совещания по текущей ситуации в экономике под председательством вице-премьера РФ Александра Новака.
Министр экономического развития Максим Решетников отметил продолжение укрепления курса рубля и снижение инфляции. Министерство допустило корректировку инфляции до уровня ниже 7% при сохранении нынешней динамики.
21 апреля «Ведомости» со ссылкой на сценарные условия прогноза социально-экономического развития писали, что Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2025 г. до 7,6% по сравнению с 4,5%, которые фигурировали в сентябрьской версии документа. К концу 2026 г. показатель достигнет таргета в 4% (и будет сохраняться в 2027–2028 гг.). Представитель Минэкономразвития уточнил, что оценка базируется на накопленной динамике конца прошлого и начала текущего года.
По данным Росстата, инфляция в мае ускорилась до 0,43% в месячном выражении после 0,40% в апреле. В годовом выражении показатель замедлился до 9,88% после 10,23% месяцем ранее. С начала года рост цен составил 3,56%. За месяц продукты питания подорожали на 0,26%, услуги – на 1,34%, непродовольственные товары подешевели на 0,13%.