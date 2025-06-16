Прогноз Минэкономразвития по инфляции в 2025 году сохраняется на уровне 7,6%

21 апреля «Ведомости» со ссылкой на сценарные условия прогноза социально-экономического развития писали, что Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2025 г. до 7,6% по сравнению с 4,5%, которые фигурировали в сентябрьской версии документа. К концу 2026 г. показатель достигнет таргета в 4% (и будет сохраняться в 2027–2028 гг.). Представитель Минэкономразвития уточнил, что оценка базируется на накопленной динамике конца прошлого и начала текущего года.