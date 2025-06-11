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Годовая инфляция в мае замедлилась

Ведомости

Инфляция в мае незначительно ускорилась до 0,43% в месячном выражении после 0,40% в апреле, следует из данных Росстата. В годовом выражении показатель замедлился до 9,88% после 10,23% месяцем ранее. С начала года рост цен составил 3,56%.

За месяц продукты питания подорожали на 0,26%, услуги – на 1,34%, непродовольственные товары, наоборот, подешевели на 0,13%, следует из данных Росстата.

Плодоовощи на фоне сезонных факторов снизились в цене на 1,96%. В частности, огурцы подешевели на 31,3%, помидоры – на 21,1%, бананы – на 5,3%. При этом подорожали свекла (на 19,3%), морковь (на 18,1%), лук (на 14,2%), капуста (на 12%). Мясо кур выросло в цене на 4%, свинина – на 1,9%. В то же время подешевели гречка – на 1,1% и яйца – на 6%.

Из непродовольственных товаров более всего подешевели фотоаппараты (-3,2%), флеш-накопители USB (-3,1%), телевизоры (-2,7%), смартфоны (-2,4%).

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1%. ЖНВЛП подорожали меньше – на 0,4%. Также выросли цена на бинты (+1,2%), вату (+0,6%), аппараты для измерения артериального давления и шприцы одноразовые (+0,6%).

Снизились цены на газовое моторное топливо (-1,8%). Цены на бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо – на 0,1%.

В мае среди услуг внутреннего туризма выросла стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России – на 21,4%, речного круиза на территории России – на 9,2%, путевок в дома отдыха, пансионаты – на 5,5% и санатории – на 3,9%. Среди услуг зарубежного туризма выросли цены на поездки в Турцию (+11,1%), страны Закавказья (+10,6%), отдельные страны Средней Азии (+1,0%). Снизились цены на поездки в ОАЭ (-9,9%), Египет (-6,0%), отдельные страны Юго-Восточной Азии (-3,5%) и Белоруссию (-0,2%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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