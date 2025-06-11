Годовая инфляция в мае замедлилась

Плодоовощи на фоне сезонных факторов снизились в цене на 1,96%. В частности, огурцы подешевели на 31,3%, помидоры – на 21,1%, бананы – на 5,3%. При этом подорожали свекла (на 19,3%), морковь (на 18,1%), лук (на 14,2%), капуста (на 12%). Мясо кур выросло в цене на 4%, свинина – на 1,9%. В то же время подешевели гречка – на 1,1% и яйца – на 6%.