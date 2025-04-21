Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 7,6% в 2025 году

По итогам марта инфляция замедлилась до 0,65% в месячном выражении после 0,81% в феврале. Год к году показатель вырос до 10,34% после 10,06%, следует из данных Росстата. Индекс потребительских цен за неделю с 8 по 14 апреля вырос на 0,11% против 0,16 и 0,2% за предыдущие две недели, следует из оперативных данных статведомства. В январе и феврале рост цен ускорялся активнее, чем в начале весны. В среднем на 0,26% в неделю. В годовом выражении инфляция ускорилась до 10,38% на 14 апреля против 10,28% неделей ранее, сообщало ранее Минэкономразвития.