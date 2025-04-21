Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 7,6% в 2025 году

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 7,6% в 2025 годуТаргет в 4% будет достигнут в 2026 году, считают в министерстве
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2025 г. до 7,6% по сравнению с 4,5%, которые фигурировали в сентябрьской версии документа. К концу 2026 г. показатель достигнет таргета в 4% (и будет сохраняться в 2027–2028 гг.). Это следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития, которые есть у «Ведомостей» (его подлинность подтвердили в пресс-службе министерства). Документ внесен в правительство, уточнил представитель Минэкономразвития.
Оценка базируется на накопленной динамике конца прошлого и начала этого года, пояснил журналистам представитель министерства. Это ровно в середине диапазона прогноза Банка России (7−8%), добавил он.
Месяц к месяцу инфляция снижается, причем «заметно замедляется» рост цен на непродовольственные товары, подчеркнул собеседник. Медленнее ослабевает ценовое давление для группы продовольственных товаров, позитивное влияние окажет новый урожай, отмечает представитель министерства. «Если в этом году все будет нормально с сезонностью, с урожаями, инфляция в годовом выражении будет сокращаться с мая-июня», – заявляет представитель ведомства.
По итогам марта инфляция замедлилась до 0,65% в месячном выражении после 0,81% в феврале. Год к году показатель вырос до 10,34% после 10,06%, следует из данных Росстата. Индекс потребительских цен за неделю с 8 по 14 апреля вырос на 0,11% против 0,16 и 0,2% за предыдущие две недели, следует из оперативных данных статведомства. В январе и феврале рост цен ускорялся активнее, чем в начале весны. В среднем на 0,26% в неделю. В годовом выражении инфляция ускорилась до 10,38% на 14 апреля против 10,28% неделей ранее, сообщало ранее Минэкономразвития.
Инфляционные ожидания населения России меняются неравномерно. В марте они уменьшились на 0,8 п. п. до 12,9%, но в апреле выросли до 13,1%, сообщил ЦБ со ссылкой на опрос «ИнФОМа». В феврале россияне ожидали рост цен на уровне 13,7% против 14% в предыдущем месяце. Индекс ценовых ожиданий предприятий на ближайшие три месяца снизился до 20,3 п. в марте против 23,1 п. в феврале и 27,5 п. в январе 2025 г.
В первые три месяца динамика стабилизировалась до 10,34%, хотя прогноз ЦБ предусматривал 10,6% по итогам I квартала. Показатель текущей сезонно скорректированной инфляции в пересчете на год, по оценке аналитиков ЦБ, замедлился с 12,9 в IV квартале 2024 г. до 8,3% в I квартале 2025 г., при этом прогноз был выше – 10,2%. В марте цены увеличились на 7,1% в годовом выражении с учетом сезонной корректировки после 7,5% в феврале и 10,3% в январе.
Замедление инфляции наиболее ощутимо в группе непродовольственных товаров, особенно длительного пользования, таких как автомобили, смартфоны, электроника, подтверждает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она объясняет, что этому способствует как укрепление курса рубля, так и сокращение розничного кредитования за счет высокой ставки. Подобные товары часто приобретаются в кредит, отмечает Беленькая.
Предыдущий прогноз Минэкономразвития по инфляции на уровне 4,5% был недостижимым, траектория значительно выше и на конец года показатель может выйти на уровень 7,5%, считает руководитель направления Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. Директор ИНП РАН Александр Широв также считает более реалистичным показатель на уровне около 7% на конец года.
Наметившееся весной замедление роста цен поддержат слабое кредитование, крепкий рубль и нормализация бюджетных расходов, говорил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Проинфляционными факторами он назвал дефицитный рынок труда и быстрый рост зарплат, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, санкционные издержки, индексацию тарифов и сборов темпами выше инфляции.
Банк России на заседании 25 апреля сохранит ключевую ставку на уровне 21% четвертый раз подряд, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Эксперты отмечали, что цикл смягчения монетарной политики может начаться летом. Пик годовой инфляции стоит ожидать уже в апреле, а к концу года показатель снизится до 6–7%, говорили экономисты.