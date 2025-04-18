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/ Экономика

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21%

По словам аналитиков, регулятору необходимо убедиться в устойчивости замедления инфляции
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России на заседании 25 апреля сохранит ключевую ставку на уровне 21% четвертый раз подряд, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Такого решения ожидают 20 из 21 эксперта, еще один экономист допускает ее снижение до 20%. Если регулятор действительно оставит ее неизменной, это будет самое длинное в истории поддержание ставки на высоком уровне (на этом значении она сохраняется с 28 октября).

Совет директоров Банка России на заседании 21 марта оставил ставку на уровне 21% третий раз подряд. Темпы роста цен постепенно замедляются, однако ценовое давление остается высоким, а инфляционные ожидания – повышенными, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Она сообщила, что по-прежнему требуется длительное время сохранять жесткие денежно-кредитные условия. Дальнейшие решения будут зависеть от скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 г., сказала Набиуллина. Она отметила, что, если они будут недостаточными, ЦБ может вновь повысить ставку, «хотя вероятность этого уменьшилась».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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