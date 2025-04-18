Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21%

Совет директоров Банка России на заседании 21 марта оставил ставку на уровне 21% третий раз подряд. Темпы роста цен постепенно замедляются, однако ценовое давление остается высоким, а инфляционные ожидания – повышенными, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Она сообщила, что по-прежнему требуется длительное время сохранять жесткие денежно-кредитные условия. Дальнейшие решения будут зависеть от скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 г., сказала Набиуллина. Она отметила, что, если они будут недостаточными, ЦБ может вновь повысить ставку, «хотя вероятность этого уменьшилась».