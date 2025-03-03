В ЦБ рассказали, как инфляционные ожидания сказываются на решениях по ставке

ЦБ выделяет несколько причин расхождения между официальной и субъективной инфляцией. Во-первых, официальная инфляция отклоняется от наблюдаемой, так как у каждого своя корзина потребительских товаров. «То, что считает Росстат, это, по сути, усредненный показатель усредненных домохозяйств в России», – отметил Тремасов. Отличие состава потребительских корзин означает разное изменение уровня цен по ним, добавил советник председателя Банка России. Кроме того, люди чаще сталкиваются с товарами, цены на которые растут быстрее, например, с продуктами питания. Во-вторых, на восприятие влияет психология: негативные изменения запоминаются лучше, чем позитивные. Если в выборке товаров-маркеров мы видим резкие всплески цен, то мы часто экстраполируем эту динамику на всю потребительскую корзину, добавил Тремасов.