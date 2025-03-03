В ЦБ рассказали, как инфляционные ожидания сказываются на решениях по ставке

В ЦБ рассказали, как инфляционные ожидания сказываются на решениях по ставкеНа оценку населением роста цен влияет в том числе психологический настрой
ЦБ для обеспечения ценовой стабильности важно, чтобы инфляционные ожидания оставались заякорены. Это является важным критерием доверия к проводимой денежно-кредитной политике, сообщил «Ведомостям» советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. По словам Тремасова, инфляционные ожидания являются одним из индикаторов, который учитывает ЦБ при принятии решения по ставке.
«Сегодня инфляционные ожидания ниже процентных ставок в экономике, а если они завтра будут существенно выше, то это приведет к тому, что спрос вновь начнет сильно расти, разгоняя инфляцию, и нам придется в таких условиях повышать ставку, чтобы вернуть ценовую стабильность», – отметил Тремасов.
В феврале инфляционные ожидания россиян снизились впервые за пять месяцев, свидетельствуют данные опроса «инФОМа» (проводился по заказу Центробанка с 3 по 13 февраля 2025 г. среди 2000 респондентов из 54 регионов). Граждане считают, что на горизонте года цены вырастут в среднем на 13,7%, что ниже, чем в предыдущем месяце (14%). Ценовые ожидания компаний также снизились в феврале, следует из данных Банка России. Средний прогнозируемый предприятиями темп прироста цен в ближайшие три месяца в годовом выражении уменьшился до 7,1% – в январе он составлял 10,8%.
Население субъективно оценивает личную инфляцию в 1,5–2 раза выше официальной оценки показателя, отмечал ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки». По итогам 2024 г. граждане оценили годовой рост потребительских цен на уровне 15,9%, в то время как Росстат зафиксировал инфляцию на уровне 9,52%. На отклонение инфляционных ожиданий, а в конечном счете и инфляции от среднего значения влияют принадлежность к той или иной социально-демографической группе, материальное положение, уровень финансовой грамотности, ожидания относительно будущей ситуации в экономике, говорилось в результатах всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам.
ЦБ выделяет несколько причин расхождения между официальной и субъективной инфляцией. Во-первых, официальная инфляция отклоняется от наблюдаемой, так как у каждого своя корзина потребительских товаров. «То, что считает Росстат, это, по сути, усредненный показатель усредненных домохозяйств в России», – отметил Тремасов. Отличие состава потребительских корзин означает разное изменение уровня цен по ним, добавил советник председателя Банка России. Кроме того, люди чаще сталкиваются с товарами, цены на которые растут быстрее, например, с продуктами питания. Во-вторых, на восприятие влияет психология: негативные изменения запоминаются лучше, чем позитивные. Если в выборке товаров-маркеров мы видим резкие всплески цен, то мы часто экстраполируем эту динамику на всю потребительскую корзину, добавил Тремасов.
Сейчас в потребительскую корзину, по которой Росстат считает официальную инфляцию, входит 556 товаров, отметил начальник отдела анализа отраслей реального сектора ВШЭ Валерий Бессонов. Росстат отслеживает цены на товары и услуги, которые вносят наибольший вклад в структуру потребительских расходов населения, – на их основе формируется вес в структуре потребительской корзины, добавил эксперт. Сотрудники ведомства регистрируют ценовые котировки в разных регионах страны, а также используют данные интернет-торговли – так называемый веб-скраппинг (поиск информации о стоимости товаров на сайтах объектов розничной торговли), отметил Бессонов.
Наблюдаемую инфляцию следовало бы даже называть ощущаемой, так как это лишь восприятие изменений цен, на которое влияют субъективные факторы, добавил Бессонов. По его словам, речь идет об асимметрии восприятий. «Во-первых, мы скорее склонны воспринимать негатив, а не позитив. Во-вторых, мы получаем информацию из разных каналов, в частности, из средств массовой информации, которые также влияют на восприятие инфляции», – отметил Бессонов.