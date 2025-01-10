Высокая ключевая ставка замедлит рост экономики в 2025 году

Основными вызовами для экономики в прошедшем году стали волатильность рубля, высокая ключевая ставка и ускоряющаяся инфляция. В то же время темпы роста ВВП за 11 месяцев, по оценке Минэка, составили 4%, а по итогам года динамика будет на уровне 3,9–4%. Это близко к рекорду с 2012 г., если не брать в расчет 2021 г., когда экономика восстанавливалась после пандемийного провала 2020 г. В 2025 г. ВВП будет замедляться, считают все 14 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Средняя оценка роста ВВП в 2025 г. составила 1,3%, при этом диапазон ответов варьируется от 0 до +2,5%. Замедление будет происходить на фоне охлаждения кредитования из-за жесткой денежно-кредитной политики (ДКП; сейчас ставка составляет 21%), санкционного давления (с этого года ограничения в отношении экспорта российской нефти ужесточены) и сокращения дефицита бюджета (с 3,3 трлн руб. в 2024 г. до 1,2 трлн руб. в 2025 г.).