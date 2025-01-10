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/ Экономика

Высокая ключевая ставка замедлит рост экономики в 2025 году

Охлаждение активности будет сопровождаться замедлением роста или даже спадом инвестиций
Ксения Котченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Основными вызовами для экономики в прошедшем году стали волатильность рубля, высокая ключевая ставка и ускоряющаяся инфляция. В то же время темпы роста ВВП за 11 месяцев, по оценке Минэка, составили 4%, а по итогам года динамика будет на уровне 3,9–4%. Это близко к рекорду с 2012 г., если не брать в расчет 2021 г., когда экономика восстанавливалась после пандемийного провала 2020 г. В 2025 г. ВВП будет замедляться, считают все 14 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Средняя оценка роста ВВП в 2025 г. составила 1,3%, при этом диапазон ответов варьируется от 0 до +2,5%. Замедление будет происходить на фоне охлаждения кредитования из-за жесткой денежно-кредитной политики (ДКП; сейчас ставка составляет 21%), санкционного давления (с этого года ограничения в отношении экспорта российской нефти ужесточены) и сокращения дефицита бюджета (с 3,3 трлн руб. в 2024 г. до 1,2 трлн руб. в 2025 г.).

Ожидаемое увеличение ВВП составит 1,5–1,8% в 2025 г. – это очень низкие темпы роста для России, считает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. Он связывает охлаждение с кадровым голодом, который не удается компенсировать инвестициями в модернизацию бизнеса из-за высоких процентных ставок. В отдельные кварталы Белоусов допускает снижение ВВП относительно предыдущего периода – вероятнее всего, во II–III квартале, если ставка ЦБ вновь вырастет. Полноценной рецессии, которая предполагает снижение ВВП минимум два квартала подряд, Белоусов не прогнозирует, хотя и оговаривается, что рост будет нестабильным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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