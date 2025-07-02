Костин предложил повысить цель по инфляции до 8%
Цель по инфляции следует повысить до 8%. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на Финансовом конгрессе Банка России.
«Я считаю, что в таких условиях можно было бы и таргетирование [инфляции] другое сделать. Вот 4% как заветная цифра. <...> А что, восемь – разве плохая цифра для инфляции? Мне кажется, прекрасная», – сказал он.
Костин при этом констатировал, что «четыре так четыре, давайте ее достигать».
Цель по инфляции в 4% установил Банк России. Как заявляли в регуляторе, низкая инфляция способствует снижению ключевой ставки. 19 июня на ПМЭФе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о намерении регулятора добиться снижения инфляции до целевого показателя в 4%. По ее словам, прогноз Центробанка опирается на детальные расчеты и твердую решимость достичь поставленной цели.
Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в октябре 2024 г. говорил, что ЦБ намерен достичь показателя инфляции в 4% в 2025 г. В июне совет директоров ЦБ впервые с 2022 г. снизил ключевую ставку – до 20%.