Главное о бюджете на три года

Главное о бюджете на три годаПриоритет отдан соцподдержке, обороне и развитию инфраструктуры
24 сентября премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание по завершению подготовки проекта федерального бюджета на 2026–2028 гг., где документ был одобрен кабмином. Правительство собралось после внесения Минфином бюджетного пакета законопроектов – поправок в закон о бюджете на 2025 г., законопроекте о федеральном бюджете на 2026–2028 гг., а также предложения о внесении изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы.
Доходы, расходы, дефицит
Доходы федерального бюджета, по заявлению Минфина, на 2026 г. составят 40,3 трлн руб., на 2027 г. – 42,9 трлн руб., на 2028 г. – 45,9 трлн руб.
Расходы бюджета на 2026 г. составят 44,1 трлн руб. (18,7% ВВП), на 2027 г. – 46,1 трлн руб. (18% ВВП), на 2028 г. – 49,4 трлн руб. (17,9% ВВП).
Дефицит определен в размере порядка 1,4% ВВП ежегодно. В 2026 г. – 1,6% ВВП, в 2027 г. – 1,2% ВВП, в 2028 г. – 1,3% ВВП.
Главные направления
Приоритет отдан трем направлениям: социальная поддержка граждан, обеспечение потребностей обороны РФ, а также развитие инфраструктуры.
На реализацию национальных проектов до 2030 г. предполагается выделить около 40 трлн руб.
На обеспечение технологического лидерства в бюджете на будущую трехлетку заложено порядка 1,9 трлн руб.
Драйверами роста остаются машиностроение, обрабатывающая промышленность, строительная индустрия, сельское хозяйство.
Основной целью денежно-кредитной политики на ближайшие три года остается обеспечение снижения годовой инфляции к 4% в следующем году.
Ситуация в мире остается нестабильной. Подходы к формированию бюджета будут реалистичны и «отчасти консервативны» по ценам на нефть, по курсу рубля и по динамике роста цен, заявил Мишустин.
Прогноз от Минэкономразвития
Темпы роста ВВП по итогам этого и 2026 г. начнут замедляться после высокого роста (более 4%) в 2023–2024 гг. Министр экономического развития Максим Решетников пояснил, что это следствие снижения инфляционного давления, которое «необходимо для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста в последующие годы».
По итогам 2025 г. ожидается замедление инфляции до 6,8%, в 2026 г. – до 4%.
За три года реальные заработные платы вырастут на 10%, реальные денежные доходы – более чем на 9%. В Минэкономразвития добавили, что росту способствует внутренний спрос, в его основе – рост реальных зарплат и доходов населения.
Низкий уровень безработицы сохранится.