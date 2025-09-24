Главное о бюджете на три года

24 сентября премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание по завершению подготовки проекта федерального бюджета на 2026–2028 гг., где документ был одобрен кабмином. Правительство собралось после внесения Минфином бюджетного пакета законопроектов – поправок в закон о бюджете на 2025 г., законопроекте о федеральном бюджете на 2026–2028 гг., а также предложения о внесении изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы.