Минэк снизил прогноз по росту российской экономики до 1% в 2025 году

Минэк снизил прогноз по росту российской экономики до 1% в 2025 годуЗамедление ВВП происходит на фоне снижения темпов инфляции и спроса
Минэк ухудшил прогноз по росту ВВП России в этом году до 1% с 2,5% в апрельской версии, следует из основных параметров проекта прогноза на 2026–2028 гг. Документ внесен в правительство, уточнил представитель Минэкономразвития.
Прогноз по темпам роста цен также снизился: если в апреле ведомство ожидало 7,6% к концу текущего года, то в сентябре оно прогнозирует уже 6,8% на конец 2025 г. В три последующих года министерство ожидает рост цен на уровне таргета в 4%. В случае принятия решений по повышению НДС эффект от него будет уже в этом году и в прогноз по инфляции он заложен, сказал представитель Минэка.
Представитель министерства подтвердил, что базовый вариант нынешнего прогноза достаточно консервативный, в том числе по внешним факторам. В 2023–2024 гг. ожидания ведомства многим казались оптимистичными, но в реальности показатели ВВП были еще выше.
Замедление роста ВВП сильнее ожиданий представитель Минэка объяснил тем, что одновременно происходит процесс снижения темпов инфляции. «За последние несколько месяцев четко видно постепенное охлаждение экономики. При этом темпы остались положительными, то есть ВВП будет расти, но медленнее, чем министерство ожидало в апреле», – сказал собеседник в ведомстве. Темпы роста показателя за 7 месяцев – чуть более 1%, добавил представитель Минэка.
Ожидания на следующий год министерство также умерило – прогноз роста изменен с 2,4 до 1,3%. Позже Минэк ожидает постепенного восстановления экономики – ВВП подрастет на 2,8% в 2027 г. (без изменений в сравнении с предыдущей версией) и на 2,5% в 2028 г. (оценка снижена с 3%, ожидавшихся ранее). Прогнозы по ВВП на 2027 и 2028 гг. ниже 3% не означают снижения потенциала роста экономики, они отражают снижение темпов роста в 2025 и 2026 гг., поэтому на восстановление темпов, в том числе инвестиций компаний в основной капитал, потребуется время, объяснил представитель Минэка. В прошлом году, по данным Росстата, ВВП вырос на 4,3%.
Консервативный вариант прогноза на следующий год предполагает более низкие цены на нефть, меньший объем экспорта, отметил представитель Минэка. По его словам, в этом случае ВВП вырос бы на 0,8% по итогам 2026 г. Таким образом, даже в таком сценарии падение показателя все равно не ожидается.
Риски и драйверы экономики
Глава Минэкономразвития Максим Решетников, представляя прогноз в правительстве, подчеркнул, что положительные темпы роста сохраняются на всем прогнозном горизонте с постепенным ускорением в 2027–2028 гг. Основным драйвером роста все три года останется внутренний спрос, прежде всего потребительский, отмечает Решетников. Его поддерживает рост реальных зарплат и доходов населения, поясняет Решетников: «Всего за три года реальные заработные платы вырастут на 10%, реальные денежные доходы – более чем на 9%». Также поддержку спросу окажет постепенное снижение нормы сбережений по мере нормализации денежно-кредитной политики, добавляет министр.
Решетников указал на риски для достижения прогноза. Со стороны внешних условий базовому сценарию угрожает возможность снижения спроса и цен на товары российского экспорта как за счет замедления мировой экономики, так и за счет новых санкций, в том числе и вторичных, говорит Решетников. Среди внутренних рисков он выделяет траекторию смягчения денежно-кредитных условий и их влияния и на инвестиционную, и на потребительскую активность.
Эти риски учтены в консервативном варианте прогноза, базовый вариант позволяет сформировать сбалансированный бюджет, который обеспечит безусловное исполнение всех социальных обязательств, дальнейшую реализацию национальных проектов и главное решение задачи обороны и безопасности, добавил Решетников.
Инвестиции и промышленность
В 2026 г. Минэк ожидает некоторого снижения инвестиционной активности, но с учетом крайне высоких данных последних лет, отметил его представитель. За 2024 г. реальный темп роста инвестиций составил 7,4%. В текущем году он замедлится до 1,7%, как и ожидалось ранее в апреле. А вот на 2026 г. прогноз Минэка резко упал с 3% в апреле до -0,5% в обновленной версии. Представитель ведомства заявил, что объем инвестиций все равно «будет очень большой». Это следствие общего замедления экономики и достаточно жесткой денежно-кредитной политики, пояснили в Минэке. На 2027 г. прогноз вырос на 0,5 п. п. до 3,8%. На 2028 г. министерство снизило ожидания с 3,7 до 3,3%.
Ведомство также понизило ожидания по индексу промышленного производства: на 2025 г. они составляют 1,5% вместо 2,6% в предыдущей версии, на следующий год – 2,3% против 2,9%. В 2027 и 2028 гг. Минэк ждет роста промпроизводства на 3,1% и 2,8% соответственно. Выпуск в обрабатывающей промышленности также будет ниже прошлых прогнозов в 2025 г. – 3,1% вместо анонсированных в апреле 4,3%. За 2026 г. он составит 2,9%, в 2027 г. – 4%, в 2028 г. – 3,6%.
Мировая экономика и нефть
Рост мировой экономики продолжится, катастрофических последствий введения тарифов не произошло и это означает достаточно стабильную картину с точки зрения спроса на российский экспорт, заявил представитель Минэка. «В апреле все мировые агентства резко стали снижать показатели роста мировой экономики, потом произошел некий отскок, в целом глобальная экономика так или иначе адаптировалась», – сказал собеседник. В начале этого года президент США Дональд Трамп объявил о масштабных пошлинах на импорт почти из всех стран мира.
Минэк закладывает постепенное снижение спреда между ценами на российскую и мировую нефть, добавил его представитель. Министерство повысило ожидаемую среднегодовую цену нефти Brent на этот год – до $70 за 1 барр. по сравнению с $68 за 1 барр. в апрельской версии прогноза. В 2026–2028 гг. цена Brent стабилизируется на уровне $70 за 1 барр., хотя ранее ведомство ожидало уровень $72 за 1 барр.
Вслед за снижением прогноза по мировой цене нефти Минэк пересмотрел ожидания по российскому сорту Urals. Цена барреля нефти Urals составит $58 за 1 барр. в этом году с последующим ростом до $59, $61 и $65 за 1 барр. в 2026–2028 гг. соответственно. Речь идет о цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, – в соответствии с поправками в налоговое законодательство от 1 января 2025 г. В апреле Минэк прогнозировал на 2026 г. цену Urals на уровне $61 за 1 барр., в 2027 г. ожидал $63 за 1 барр. На 2028 г. прогноз остался без изменений. Размер дисконта сократится с $12 до $5 за 1 барр. к концу прогнозного периода.
Прогноз по ценам на нефть основан на совокупности разных факторов, в том числе динамики мирового спроса, наличия свободных мощностей, конъюнктуры, политики ОПЕК+, перечислил представитель Минэка. Он добавил, что возможности наращивать добычу в мире ограничены и обрушение цены на нефть в мире маловероятно.
Торговый баланс и рубль
Минэкономразвития ожидает постепенного ослабления курса рубля, но его масштабы будут меньше, чем ведомство анонсировало в апреле. «Торговый баланс стал более мощным, более крепким, за счет этого несколько изменились оценки по курсу рубля – в сторону более плавного ослабления», – пояснил представитель Минэкономразвития. Согласно прогнозу, ведомство ожидает сокращения профицита торгового баланса со $133,4 млрд в 2024 г. до $106,9 млрд в 2025 г. При снижении экспорта в этом году (с $433,1 млрд до $412,9 млрд) импорт будет расти (с $299,7 млрд до $306 млрд). На 2026 г. ведомство ожидает, что торговый баланс составит $123 млрд, в 2027 г. – $135,4 млрд, а в 2028 г. – $164 млрд.
Среднегодовое значение курса доллара в 2025 г. составит 86,1 руб./$, следует из проекта прогноза. Это означает, что российская валюта будет почти на 9% крепче, чем ожидалось при формировании бюджета. Апрельский вариант документа предполагал, что национальная валюта в среднем будет стоить 94,3 руб./$. На следующий год прогноз пересмотрен до 92,2 руб./$ по сравнению 100,2 руб./$ в апрельской версии. В 2027 г. ожидается снижение курса рубля до 95,8 руб./$, а в 2028 г. – до 100,1 руб./$. В прежней версии прогноза ожидалось более выраженное падение российской валюты – до 103,5 руб./$ и 106 руб./$ соответственно.
Рубль начал планомерно укрепляться с начала текущего года, следует из данных Центробанка. На 24 сентября курс установлен на уровне 83,35 руб./$.
Курс рубля – это производная от совокупного спроса, внешней конъюнктуры, торгового баланса, отметил представитель министерства. По его словам, рассуждения о том, какой курс нужен для экономики, более крепкий или более слабый, во многом спекулятивны, потому что интересы экономических агентов могут быть разными. Для экономики важна низкая волатильность курса, в дальнейшем Минэк ожидает его постепенного ослабления, добавил представитель ведомства.
Рынок труда и спрос
Прогноз по росту зарплат понижен в два раза – с 6,8%, которые ожидали в апреле, до 3,4% в этом году. В 2026–2027 гг. рост реальных зарплат составит 2,4% (было 5,7%) и 3,9% (в апреле – 4,1%). В 2028 г. динамика ослабнет до 3,2%. Реальные доходы вслед за замедлением роста зарплат будут увеличиваться более умеренными темпами – на 3,8% вместо 6,2% в 2025 г., на 2,1% против 4,8% в 2026 г. На 2027 г. прогноз остался без пересмотра, на уровне 3,5%, а по итогам 2028 г. он понижен на 0,1 п. п. до 3%.
При этом безработица будет сохраняться на достаточно низких уровнях на среднесрочном горизонте. Прогноз остался на уровне 2,5%, следует из документа. Несмотря на замедление темпов роста зарплат в номинале, более низкая инфляция будет позитивно влиять на реальные темпы роста, отметил представитель Минэкономразвития.
На рынке труда Минэк выделяет три основных тренда: долгосрочный дефицит трудовых ресурсов в российской экономике, влияние структурной перестройки на потребность в рабочей силе и изменение самого рынка труда, в том числе появление платформенной занятости. Последняя помогает сглаживать колебания, связанные с уровнем безработицы, – человек может найти подработку и не связан глобальным рынком, пояснил представитель ведомства.
Минэк ожидает замедления динамики потребительского спроса по сравнению с прошлым годом. Оборот розничной торговли вырастет в этом году на 2,5% вместо анонсированных в апреле 6,6% после увеличения на 7,7% в 2024 г. На 2026 г. министерство прогнозирует показатель на уровне 1,1%, на 2027 и 2028 гг. – 3,9% и 3,6% соответственно. Объем платных услуг населению вырастет на 2,6% после 4,3% в прошлом году. В последующий год он увеличится на 1%, а в 2027 и 2028 гг. стабилизируется на уровне 2,4%.
Реалистичность прогноза
Прогноз Минэка реалистичный и отклонения от него под воздействием обстоятельств будут незначительными, говорит директор ИНП РАН Александр Широв. По его словам, рост около 1% прогнозируют большинство экспертов, включая ИНП РАН. Широв добавляет, что апрельский прогноз Минэка еще не учитывал тенденций, которые сложились в экономике. Так, под воздействием достаточно жестких параметров денежно-кредитной политики стала отрицательной динамика многих гражданских секторов в экономике, поясняет Широв. Он подчеркивает, что экономический рост продолжается во многом за счет военно-промышленного комплекса и спроса населения, которые поддерживает бюджетный импульс.
Минэк учел в прогнозах текущую динамику ВВП за первое полугодие 2025 г., которая складывается ниже его апрельских прогнозов, подтверждает главный экономист ВТБ Родион Латыпов. Он отмечает, что обновленные прогнозы Минэка теперь значительно больше похожи на прогнозы ЦБ. Банк России ожидает рост экономики на конец года на уровне 1–2%. Так как Минфин использует прогнозы Минэка при проектировании бюджета, это указывает на улучшение взаимодействия бюджетной и денежно-кредитной политики, считает Латыпов.
Широв предупреждает, что во втором полугодии возможны отрицательные значения динамики инвестиций компаний в собственный капитал, и этот тренд может сохраниться в следующем году. На это повлияет консолидация бюджета и, соответственно, сокращение госинвестиций, а также снижение спроса населения на фоне жесткой ДКП.