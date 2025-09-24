Минэк снизил прогноз по росту российской экономики до 1% в 2025 году

Минэкономразвития ожидает постепенного ослабления курса рубля, но его масштабы будут меньше, чем ведомство анонсировало в апреле. «Торговый баланс стал более мощным, более крепким, за счет этого несколько изменились оценки по курсу рубля – в сторону более плавного ослабления», – пояснил представитель Минэкономразвития. Согласно прогнозу, ведомство ожидает сокращения профицита торгового баланса со $133,4 млрд в 2024 г. до $106,9 млрд в 2025 г. При снижении экспорта в этом году (с $433,1 млрд до $412,9 млрд) импорт будет расти (с $299,7 млрд до $306 млрд). На 2026 г. ведомство ожидает, что торговый баланс составит $123 млрд, в 2027 г. – $135,4 млрд, а в 2028 г. – $164 млрд.