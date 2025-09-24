Минэк ожидает более крепкий рубль

Минэкономразвития значительно пересмотрело прогноз по курсу рубля в проекте макропрогноза по сравнению со значениями, которые лежат в основе формирования федерального бюджета. Его среднегодовое значение в 2025 г. составит 86,1 руб./$, следует из проекта прогноза социально-экономического развития на 2026-2028 гг. (есть у «Ведомостей»). В апрельском варианте документа ожидалось, что национальная валюта в среднем будет стоить 94,3 руб./$. На следующий год прогноз также пересмотрен в сторону укрепления – до 92,2 руб./$ по сравнению 100,2 руб./$, которые были с весенней версии. В 2027 г. ожидается ослабление российской валюты до 95,8 руб./$, а в 2028 г. до 100,1 руб./$. В прежней версии прогноза ожидалось более резкое снижение стоимости нацвалюты – до 103,5 руб./$ и 106 руб./$ соответственно.