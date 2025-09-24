Минэк ожидает более крепкий рубль

Минэк ожидает более крепкий рубльСогласно обновленному прогнозу министерства, доллар будет стоить больше 100 рублей не раньше 2028 года
Минэкономразвития значительно пересмотрело прогноз по курсу рубля в проекте макропрогноза по сравнению со значениями, которые лежат в основе формирования федерального бюджета. Его среднегодовое значение в 2025 г. составит 86,1 руб./$, следует из проекта прогноза социально-экономического развития на 2026-2028 гг. (есть у «Ведомостей»). В апрельском варианте документа ожидалось, что национальная валюта в среднем будет стоить 94,3 руб./$. На следующий год прогноз также пересмотрен в сторону укрепления – до 92,2 руб./$ по сравнению 100,2 руб./$, которые были с весенней версии. В 2027 г. ожидается ослабление российской валюты до 95,8 руб./$, а в 2028 г. до 100,1 руб./$. В прежней версии прогноза ожидалось более резкое снижение стоимости нацвалюты – до 103,5 руб./$ и 106 руб./$ соответственно.
Рубль перешел к планомерному укреплению с начала текущего года, следует из данных Центробанка. За неполные девять месяцев курс ослаб почти на 20% – с 103,4 в начале года до 83,35 руб./$ на 24 сентября. Последний раз доллар стоил более 100 руб. 21 января (101,9 руб./$), а более 90 руб. 20 февраля (90,4 руб./$).
Курс рубля – это производная от совокупного спроса, внешней конъюнктуры, торгового баланса, пояснил журналистам представитель министерства. По его словам, рассуждения о том, какой курс нужен для экономики, более крепкий или более слабый, во многом спекулятивны, потому что интересы экономических агентов могут быть разными. Для экономики важна низкая волатильность курса, в дальнейшем Минэк ожидает его постепенного ослабления, добавил собеседник.
Оценки по курсу изменились в сторону более плавного ослабления, так как торговый баланс стал крепче, добавил представитель Минэка. В обновленном проекте прогноза торговый баланс в 2025 г. составит $106,9 млрд (в прежней версии он ожидался на уровне $86,8 млрд). В следующем году показатель вырастет до $123 млрд (при $107,6 млрд в прошлой версии). Увеличение профицита торгового баланса по сравнению с предыдущей версией прогноза связано с ожидаемым сокращением импорта при сохранении экспорта. В частности, импорт сейчас прогнозируется на уровне $308,5 млрд в 2025 г. (ранее – $323,8 млрд), экспорт – $412,9 млрд (ранее – $410,6 млрд).
В середине августа правительство обнулило пороги обязательной продажи валютной выручки экспортерами, введенные в октябре 2023 г. на фоне резкого ослабления нацвалюты. Сейчас же в стране отсутствуют проблемы с валютной ликвидностью, рубль укрепился и его курс стабилен, отмечал кабмин.
Текущее значения рубля во многом обусловлено последствиями жесткой кредитно-денежной политики, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления на пленарной сессии Московского финансового форума. «Укрепление курса, которое было летом, все заметили – это во многом влияние жесткой денежно-кредитной политики. Как стали смягчаться потихоньку денежно-кредитные условия, у нас курс несколько ослаб. Но фундаментально тем не менее курс в нашей экономике может быть и достаточной крепким», – подчеркнула глава регулятора. Она также выразила уверенность в том, что граждан и бизнес беспокоит скорее не сам курс, а его предсказуемость. Низкая инфляция, к которой стремится ЦБ, обеспечит в том числе стабильность нацвалюты, полагает Набиуллина.
В июне глава ВТБ Андрей Костин назвал крепкий курс рубля «вредным для экономики». Выступая на ПМЭФ, он предложил «отруливать» к 90 + руб./$. Крепкий рубль невыгоден в первую очередь для компаний, ориентированных на экспорт, говорил в марте журналистам глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Такой бизнес оказался лишен возможности «зарабатывать хотя бы на курсе доллара», отмечал он.
Излишняя волатильность российской валюты может, по мнению властей, может стать одним из стратегических рисков невыполнения национальных целей страны, писали в начале августа «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минэка Полины Крючковой. В этом же документе были определены и нежелательные значения курса – ниже 75 руб./$ и выше 110 руб./$. Среднерисковыми являются показатели в пределах ниже 85 и выше 100 руб./$, отмечалось в письме. Стоимость доллара в диапазоне 90-100 руб./$ была бы наиболее приемлема для федерального бюджета, компаний-экспортеров и населения, говорил ТАСС глава РСПП Александр Шохин в июне.
Государству и гражданам не стоит рассчитывать на то, то что регулятор «подкрутит» курс в ту или иную сторону, говорила Набиуллина в ходе выступления на Московском финфоруме 18 сентября. Рынок работает по соответствующим законам, поэтому единственным ориентиром может выступать только рыночная стоимость валют, подчеркнула она.