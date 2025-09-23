Гонка зарплат на российском рынке труда может закончиться

Regroup также изучила финансовые отчетности компаний по МСФО за первое полугодие 2025 г. Выяснилось, что у многих из них наблюдается замедление темпов роста выручки, а у отдельных игроков этот показатель и вовсе упал. В отдельных случаях работодатели несут убытки. На фоне ухудшения экономических показателей доля фонда оплаты труда (ФОТ) в общей выручке растет. Это становится нерентабельным для бизнеса, но сокращать ее в условиях дефицита кадров и необходимости удерживать сотрудников крайне сложно. Как результат, заработки во многих компаниях продолжают медленно увеличиваться. Но работодатели все чаще задумываются о прекращении зарплатной гонки, которая им больше не по карману.