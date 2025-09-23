Газета
Гонка зарплат на российском рынке труда может закончиться

На фоне сложной экономической ситуации компании не готовы больше мотивировать своих сотрудников
Мария Подцероб
Замедление темпов роста доходов предприятия при сохранении штата обычно приводит к снижению производительности и увеличению доли фонда оплаты труда в выручке
Замедление темпов роста доходов предприятия при сохранении штата обычно приводит к снижению производительности и увеличению доли фонда оплаты труда в выручке / Александр Манзюк / ТАСС

Заработки сотрудников российских компаний в 2025 г. номинально увеличились на 8,9–9%, но рост реальных доходов при этом оказался в 4 раза ниже, чем было годом ранее, так как всю прибавку к зарплате съела инфляция. К такому выводу пришла консалтинговая фирма в сфере управления Regroup. Она подготовила ежегодное исследование трендов оплаты труда в стране, собрав и проанализировав данные по вознаграждению персонала у 141 работодателя.

Regroup также изучила финансовые отчетности компаний по МСФО за первое полугодие 2025 г. Выяснилось, что у многих из них наблюдается замедление темпов роста выручки, а у отдельных игроков этот показатель и вовсе упал. В отдельных случаях работодатели несут убытки. На фоне ухудшения экономических показателей доля фонда оплаты труда (ФОТ) в общей выручке растет. Это становится нерентабельным для бизнеса, но сокращать ее в условиях дефицита кадров и необходимости удерживать сотрудников крайне сложно. Как результат, заработки во многих компаниях продолжают медленно увеличиваться. Но работодатели все чаще задумываются о прекращении зарплатной гонки, которая им больше не по карману.

Ни расширить, ни сократить

Расходы на сотрудников традиционно относятся к категории наименее гибких. Даже при длительном падении выручки или сокращении объемов производства они не снижаются такими же темпами, говорится в исследовании Regroup. В России эта ситуация усугубляется недостаточно развитой практикой управления численностью штата, а также особенностями трудового законодательства. Даже внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в этих условиях не дает возможности быстро оптимизировать количество работников и ФОТ. Вместе с тем замедление темпов роста выручки при таком же штате всегда приводит к снижению производительности и увеличению доли ФОТа в данном показателе.

