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Сокуров рассказал о готовности поговорить с Путиным «за чашкой чая»

Ведомости

Режиссер Александр Сокуров готов встретиться с президентом Владимиром Путиным еще раз, чтобы в спокойной обстановке обсудить множество вопросов. Если будет конкретное предложение о такой встрече, он его примет, рассказал кинорежиссер ТАСС.

«Мне очень интересно: есть что обсудить», — сказал Сокуров.

Он отметил, что хотел бы узнать мнение Путина «за чашкой чая», а не в «напряженной атмосфере совета, трансляции и так далее». 

Сокуров также назвал «истерическим» освещение в СМИ его выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Режиссер считает, что «никто не вчитывался в текст выступления». 

«Это абсолютно не подобающая серьезности этой темы истерия вокруг. Мне это не нравится. Я не хочу в этом принимать участия, это совсем не то, ради чего я в совете состою», — сказал Сокуров.

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Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин поспорил с режиссером Сокуровым об устройстве России. Сокуров предложил президенту подумать над Конституцией и «отпустить» регионы страны, которые хотели бы начать жить своей жизнью. Путин ответил, что, прежде чем делать такие заявления, нужно было «хорошо подумать». По его словам, россияне не хотят распада страны и превращения ее в Московию, как того хотело бы НАТО. Он напомнил, что у субъектов России нет права выхода из состава страны, как это было в Советском Союзе.

В интервью Daily Storm Песков заявил, что Путин жестко отреагировал на слова Сокурова, потому что режиссер «очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы». Песков отметил, что президент не терпит этого, но не стал прямо говорить Сокурову об этом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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