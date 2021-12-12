Сокуров рассказал о готовности поговорить с Путиным «за чашкой чая»
Режиссер Александр Сокуров готов встретиться с президентом Владимиром Путиным еще раз, чтобы в спокойной обстановке обсудить множество вопросов. Если будет конкретное предложение о такой встрече, он его примет, рассказал кинорежиссер ТАСС.
«Мне очень интересно: есть что обсудить», — сказал Сокуров.
Он отметил, что хотел бы узнать мнение Путина «за чашкой чая», а не в «напряженной атмосфере совета, трансляции и так далее».
Сокуров также назвал «истерическим» освещение в СМИ его выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Режиссер считает, что «никто не вчитывался в текст выступления».
«Это абсолютно не подобающая серьезности этой темы истерия вокруг. Мне это не нравится. Я не хочу в этом принимать участия, это совсем не то, ради чего я в совете состою», — сказал Сокуров.
Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин поспорил с режиссером Сокуровым об устройстве России. Сокуров предложил президенту подумать над Конституцией и «отпустить» регионы страны, которые хотели бы начать жить своей жизнью. Путин ответил, что, прежде чем делать такие заявления, нужно было «хорошо подумать». По его словам, россияне не хотят распада страны и превращения ее в Московию, как того хотело бы НАТО. Он напомнил, что у субъектов России нет права выхода из состава страны, как это было в Советском Союзе.
В интервью Daily Storm Песков заявил, что Путин жестко отреагировал на слова Сокурова, потому что режиссер «очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы». Песков отметил, что президент не терпит этого, но не стал прямо говорить Сокурову об этом.