Кадыров предложил проверить высказывания Сокурова на экстремизм

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Александр Сокуров предложил президенту подумать над Конституцией и «отпустить» всех, кто хотел бы начать жить своей жизнью. Путин ответил, что, прежде чем делать такие заявления, нужно было «хорошо подумать». По его словам, россияне не хотят распада страны и превращения ее в Московию, как того хотело бы НАТО. Он напомнил, что у субъектов России нет права выхода из состава страны, как это было в Советском Союзе.