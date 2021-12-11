Кадыров предложил проверить высказывания Сокурова на экстремизм
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал дать правовую оценку словам режиссера Александра Сокурова, который на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил «отпустить» те регионы страны, которые хотели бы жить самостоятельно.
«Как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка! На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера», — написал Кадыров в своем Telegram-канале вечером в пятницу.
Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Александр Сокуров предложил президенту подумать над Конституцией и «отпустить» всех, кто хотел бы начать жить своей жизнью. Путин ответил, что, прежде чем делать такие заявления, нужно было «хорошо подумать». По его словам, россияне не хотят распада страны и превращения ее в Московию, как того хотело бы НАТО. Он напомнил, что у субъектов России нет права выхода из состава страны, как это было в Советском Союзе.
В интервью Daily Storm Песков заявил, что Путин жестко отреагировал на слова Сокурова, потому что режиссер «очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы». Песков отметил, что президент не терпит этого, но не стал прямо говорить Сокурову об этом.
Затем на радио «Говорит Москва» Песков сообщил, что режиссера не могут арестовать после спора с президентом. Такую возможность ранее допустил сам Сокуров.
«Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — заявил Песков.