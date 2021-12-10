Путин поспорил с режиссером Сокуровым об устройстве России
Россияне не заинтересованы в распаде Российской Федерации и превращении ее в Московию, как хотело бы того НАТО, заявил президент России Владимир Путин в ответ на предложение режиссера Александра Сокурова подумать над Конституцией и «отпустить» всех, кто хотел бы начать жить своей жизнью. Такое заявление было сделано на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Что касается того, что мы "кормим" или не "кормим" кого-то, распустить, не распустить. Разве русский народ, об интересах которого вы сейчас сказали, разве он заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите превратить нас в Московию? Ну, в НАТО это хотят сделать», — заявил Путин (цитата по ТАСС).
Сокуров заявил, что предложил «подумать» об этом. Путин ответил, что перед тем, как делать такие заявления, надо было хорошо подумать, и предложил Сокурову приехать к нему и подискутировать. Президент добавил, что у России 2000 территориальных претензий по стране, поэтому не надо «будить лихо» и нужно очень серьезно к этому относиться.
«Откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?» – спросил он. Президент отметил, что подавляющее большинство людей понимают, с чем столкнутся, если будут действовать по-другому, а чеченский народ знает это лучше других на Кавказе. «Вы что, хотите повторения Югославии на нашей территории?» – спросил Путин. Он согласился с высказыванием режиссера, что субъекты России носят национальный характер, однако, в отличие от времен СССР, у них нет права выхода из единого государства.
В интервью Daily Storm пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин жестко отреагировал на слова Сокурова, потому что режиссер «очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы». Песков отметил, что президент не терпит этого, но не стал прямо говорить Сокурову об этом.
Сокуров позднее заявил «Газете.ru», что президент не смог вникнуть в его слова о Северном Кавказе. «Он зря обижается — вот что я могу сказать. Он обижается зря. Он не вник, не смог вникнуть в то, что я говорил. И зря обижается», — отметил режиссер.