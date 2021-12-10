Путин поспорил с режиссером Сокуровым об устройстве России

«Откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?» – спросил он. Президент отметил, что подавляющее большинство людей понимают, с чем столкнутся, если будут действовать по-другому, а чеченский народ знает это лучше других на Кавказе. «Вы что, хотите повторения Югославии на нашей территории?» – спросил Путин. Он согласился с высказыванием режиссера, что субъекты России носят национальный характер, однако, в отличие от времен СССР, у них нет права выхода из единого государства.