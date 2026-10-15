«Русбонд-удобрения» соберут заявки на флоатер объемом не менее 5 млрд рублей

По выпуску предусмотрена оферта через два либо через два с половиной года. Размер ежемесячных переменных купонов будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. В зависимости от срока оферты ориентир спреда к ключевой ставке будет либо не выше 275 б. п. (на два года), или не выше 285 б. п. (на два с половиной года).