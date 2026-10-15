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«Русбонд-удобрения» соберут заявки на флоатер объемом не менее 5 млрд рублей

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ООО «Русбонд-удобрения» 27 октября планирует собрать заявки на выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 5 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

По выпуску предусмотрена оферта через два либо через два с половиной года. Размер ежемесячных переменных купонов будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. В зависимости от срока оферты ориентир спреда к ключевой ставке будет либо не выше 275 б. п. (на два года), или не выше 285 б. п. (на два с половиной года).

Минимальная сумма заявки при первичном размещении должна составлять 1,4 млн руб. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования. Сбор заявок будет проходить 27 октября с 11:00 до 15:00 мск, а техническое размещение запланировано на 30 октября.

Организаторами выступают «ВТБ капитал трейдинг», Газпромбанк, «Джи ай солюшенс» и Совкомбанк. Поручителями по облигациям указаны компании группы «Еврохим» – АО «Невинномысский азот» и НАК «Азот», оферентом – ООО «Агронэкст».

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) первому выпуску «Русбонд-удобрений» 001Р-01 присвоило рейтинг AA-(RU). Оферентом по выпуску выступало ООО «Агронэкст». 

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