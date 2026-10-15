Один человек погиб при пожаре в подмосковном Подольске
Один человек погиб и трое пострадали в результате пожара на складе в подмосковном Подольске адресу улица Окружная, 2к. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В результате пожара произошла разгерметизация емкости с газом в металлическом ангаре с дальнейшим распространением на площади 2400 кв. м», – заявили в ведомстве.
14 октября пожарные подразделения полностью ликвидировали возгорание на территории складского комплекса АО «Аксайкардандеталь» в ростовском Аксае. Пожар возник вечером 13 октября и стремительно развивался из‑за высокой пожарной нагрузки и порывов ветра, произошло обрушение стены второго склада.
9 сентября пожар вспыхнул в складских помещениях в подмосковном Щелкове по адресу ул. Заводская, 2. Здание использовалось для хранения пластиковой продукции. Огонь распространялся внутри ангара и охватил фасад здания. На месте работали 59 человек и 22 единицы техники.