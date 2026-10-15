Мантуров провел первое заседание набсовета системы международных расчетов А7

На первом заседании были министр энергетики Сергей Цивилев, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель Россотрудничества Игорь Чайка, замдиректора Росгвардии Василий Сонин, а также руководители других министерств и ведомств. Кроме того, в работе участвовали председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков и гендиректор А7 Илан Шор. На таких заседаниях планируется обсуждать темы развития международных расчетов, а также повышения устойчивости расчетной инфраструктуры страны.