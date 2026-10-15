Мантуров провел первое заседание набсовета системы международных расчетов А7
Первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров провел первое заседание наблюдательного совета системы международных расчетов А7. Об этом сообщается на сайте правительства.
На первом заседании были министр энергетики Сергей Цивилев, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель Россотрудничества Игорь Чайка, замдиректора Росгвардии Василий Сонин, а также руководители других министерств и ведомств. Кроме того, в работе участвовали председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков и гендиректор А7 Илан Шор. На таких заседаниях планируется обсуждать темы развития международных расчетов, а также повышения устойчивости расчетной инфраструктуры страны.
Сам наблюдательный совет А7 создан как консультативный экспертный орган, который объединяет представителей государства и бизнеса для совместно проработки тем.
13 октября компания запустила сервис A7 International, который позволяет международному бизнесу и частным лицам оплачивать счета цифровыми активами, а контрагентам из других стран получать банковские переводы в обычной валюте.
А7 была создана при участии ПСБ в 2024 г. для обслуживания внешнеэкономической деятельности российского бизнеса. По данным компании, ее клиентами являются около 15 000 компаний, а объем проведенных платежей за 2025 г. превысил 10 трлн руб.