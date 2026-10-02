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Новак заявил о большой работе властей и бизнеса по защите НПЗ

Инна Шульгина

Вице-премьер Александр Новак заявил, что компании, Минэнерго и Минобороны провели большую работу по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом пишет «РИА Новости».

По его словам, ущерб от постоянных налетов на заводы значительно снизился.

По словам Новака, когда рынок топлива сбалансируется, Россия вернется к потреблению только собственного бензина и возобновит его экспорт. Мера по запрету экспорта бензина является временной, так как обычно выпуск топлива на 10% выше спроса. При этом рынок дизельного топлива в России уже сбалансирован. При перепроизводстве экспорт будет открываться частично.

Российские власти также в приоритетном порядке обеспечивают топливом электростанции и регионы, заключившие соглашения с частными АЗС.

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