Новак заявил о большой работе властей и бизнеса по защите НПЗ

По словам Новака, когда рынок топлива сбалансируется, Россия вернется к потреблению только собственного бензина и возобновит его экспорт. Мера по запрету экспорта бензина является временной, так как обычно выпуск топлива на 10% выше спроса. При этом рынок дизельного топлива в России уже сбалансирован. При перепроизводстве экспорт будет открываться частично.